La Mancomunidad promoverá la participación de los mayores El curso gratuito aborda temas como el desarrollo personal, el autocuidado y los retos de la longevidad

Javier García Legorburu Durango Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:38

El Instituto de la Experiencia de Durangaldea, impulsado por el Ayuntamiento de la Durango y la Mancomunidad, organizan el curso 'Claves para vivir participando en el mundo de hoy' dirigido a personas mayores de 55 años de la comarca. Su objetivo es promover el bienestar, la participación social y el desarrollo personal de los mayores, creando un espacio de encuentro donde puedan abordar temas clave para su integración activa en la sociedad.

El curso se ofrecerá en dos periodos a lo largo del año, del 12 de enero al 8 de junio, y se retomará del 28 de septiembre al 14 de diciembre de 2026. En total, constará de 60 horas repartidas en treinta sesiones, que se llevarán a cabo los lunes de 16.00 a 18.00 horas en Landako Elkartegia. Este curso es gratuito y no requiere formación previa. Los participantes profundizarán en el crecimiento y desarrollo personal, autocuidado y calidad de vida, retos ante la nueva longevidad y la participación social.