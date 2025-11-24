El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El programa se impartirá en dos periodos, de enero a junio y de septiembre a diciembre. E.C.

La Mancomunidad promoverá la participación de los mayores

El curso gratuito aborda temas como el desarrollo personal, el autocuidado y los retos de la longevidad

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

El Instituto de la Experiencia de Durangaldea, impulsado por el Ayuntamiento de la Durango y la Mancomunidad, organizan el curso 'Claves para vivir participando en el mundo de hoy' dirigido a personas mayores de 55 años de la comarca. Su objetivo es promover el bienestar, la participación social y el desarrollo personal de los mayores, creando un espacio de encuentro donde puedan abordar temas clave para su integración activa en la sociedad.

El curso se ofrecerá en dos periodos a lo largo del año, del 12 de enero al 8 de junio, y se retomará del 28 de septiembre al 14 de diciembre de 2026. En total, constará de 60 horas repartidas en treinta sesiones, que se llevarán a cabo los lunes de 16.00 a 18.00 horas en Landako Elkartegia. Este curso es gratuito y no requiere formación previa. Los participantes profundizarán en el crecimiento y desarrollo personal, autocuidado y calidad de vida, retos ante la nueva longevidad y la participación social.

