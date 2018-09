«La juventud viene pisando fuerte» Integrantes de la cuadrilla Sifo, que se impuso ayer en el concurso de tortilla previo a la popular comida en Aldatsekua. / N. CAYADO La comida de cuadrillas en Elorrio evidenció ayer que el relevo generacional está asegurado NAHIKARI CAYADO ELORRIO. Martes, 4 septiembre 2018, 02:00

El parque de Aldatsekua se convirtió ayer en un ir y venir de cazuelas en «el día más importante de las fiestas de Elorrio», como aseguraban buena parte de los miles de personas que tomaron parte en la ineludible cita. En pleno ecuador de las Ferixa Nausikoak, la ciudadanía se volcón en esta tradicional cita que permite a las cuadrillas reunirse en torno a una buena mesa y disfrutar del mejor ambiente festivo. «Es un día muy especial para nosotros, porque encima vemos que la tradición sigue entre los menores de edad y la verdad que es muy emocionante», reconocieron desde la cuadrilla Gora eta Behera mientras preparaban los ingredientes necesarios para una rica paella. Al igual que ellos, unas 1.500 personas repartidas en 88 cuadrillas acondicionaron el espacio con mesas y toldos para disfrutar de una jornada que se desarrolló desde primera hora de la mañana entre fogones y buen ambiente.

Primero le tocó el turno al tradicional concurso de tortillas, que «aunque no tiene tanto éxito como la posterior comida, es una manera muy bonita de comenzar el día», apuntaban desde Sifo, cuadrilla ganadora del certamen entre lños 23 participantes. Uno de los chefs, 'Txirri', confesaba que el secreto para elaborar una buena tortilla de patata no es otro que el de «usar huevos y patatas del pueblo, de calidad».

Pero no todas las cuadrillas parecían tan expertas como Sifo, ya que entre los más veteranos también se encontraban los jóvenes que intentaban buscar soluciones a sus recetas en internet o en las mesas de al lado. Aun así, también hubo quienes vinieron aprendidos de casa; «para nosotros es una tradición, hemos venido desde que éramos pequeños y llevamos un par de años presentándonos como cuadrilla, nos lo pasamos muy bien y el día de hoy trata de eso», relataban Iñigo Gallastegi y Julen Garcia, miembros de Hulkris.

Juegos para adolescentes

A su lado se encontraba Zurrut, donde las jóvenes hermanas Gabriela y Mikele Guridi revelaban que la jornada de ayer era «sin duda el mejor día de las fiestas. Estamos muy contentas porque después de la comida vienen la bajada y los juegos de cuadrilla». Y es que el rico olor a paella y las ganas de fiesta estaban impregnadas en el ambiente. «Cada año venimos más, porque los mayores no nos vamos y la juventud viene pisando bien fuerte», señalaba Silvia Azkarate.

La comida popular entre cuadrillas se ha convertido en una cita ineludible para las y los elorriarras. Tanto es así que algunos incluso se piden el día libre en el trabajo para no perderse esta jornada tan especial con los amigos. «No es la primera vez que lo hago, es el único día que no se puede faltar en las fiestas», admitía Arantza mientras no quitaba ojo a los fogones y aclaraba que el menú típico del día era la paella, a pesar de que «no es oficial, ya que cada uno puede cocinar lo que quiera, pero la gran mayoría nos decantamos por un rico arroz».

Las Ferixa Nausikoak dieron el pistoletazo de salida el pasado viernes y este año vienen con más novedades que nunca. Teniendo como base el plan elaborado junto a las y los más jóvenes de la localidad, se han organizado más actos dirigidos a adolescentes de entre 12 y 16 años, quienes se quejaban de no tener suficientes alternativas durante las fiestas.

Así pues, durante el próximo fin de semana, los no tan pequeños podrán disfrutar de sus propios juegos que emularán a los que se celebraron ayer en la plaza