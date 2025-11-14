El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Problemas en el Txorierri y en la A-8 en Basauri por varios accidentes
Se podrá realizar de forma individual o en grupo, en carretera, montaña, gimnasio o desde casa. I.U.

Iurreta pedaleará contra el cáncer de próstata este domingo

En una iniciativa organizada por la Asociación contra el Cáncer de Bizkaia, los participantes recorrerán por la bicipista entre Iurreta y Amorebieta un tramo corto de 10 kilometros y otro largo de 20

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Iurreta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

La Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia ha organizado la prueba 'II Bizkaia Bike contra el Cáncer, la primera carrera virtual no competitiva frente al cáncer de próstata en la que Iurreta volverá a participar por segundo año consecutivo con dos recorridos

Esta iniciativa solidaria, lúdica, participativa y no competitiva, se celebrará en Bizkaia entre hoy y el 23 de noviembre, y en Iurreta será este domingo, a partir de las 12.30 horas. Se podrá realizar de forma individual o en grupo, en carretera, montaña, gimnasio o desde casa. Cada cual realiza la distancia, recorrido y en el horario que se quiera. El reto personal de cada uno es hacer entre 10, 20 ó 50 kilómetros.

Iurreta se une a esta iniciativa organizando un encuentro en Askondo, para comenzar el reto desde la localidad, para pedalear frente al cáncer de próstata, porque, es el cáncer más frecuente en hombres, es necesaria más investigación en este tipo de tumor y es importante avanzar en la implantación de un programa de detección precoz.

Habrá dos recorridos, uno corto y otro largo, para todas las edades, por la bicipista entre Iurreta y Amorebieta-Etxano, que se recorrerán en grupo. El tramo corto será de 10 kilómetros y el largo de 20. Ambos llegarán juntos a la meta.

La suma de los kilómetros se compartirán en redes sociales con el hashtag #bizkaiacontraelcancer. Desde el Ayuntamiento de Iurreta animan a participar y pedalear juntos los kilómetros de la II Bizkaia Bike contra el Cáncer.

