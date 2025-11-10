Iurreta abre una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes Con un presupuesto de 9.000 euros, el Ayuntamiento cubrirá hasta 250 euros mensuales por cada solicitud aprobada

El Ayuntamiento de Iurreta ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a jóvenes que residan en viviendas de alquiler. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde este domingo hasta el 15 de diciembre. Según asegura el equipo de gobierno actual, «la iniciativa busca favorecer la emancipación juvenil y facilitar el acceso a una vivienda dentro del municipio».

La partida presupuestaria destinada a estas ayudas asciende a 9.000 euros, la misma cantidad que en ejercicios anteriores. La subvención cubrirá hasta el 50% del importe mensual del arrendamiento, con un máximo de 250 euros al mes, una vez descontados los gastos de comunidad y otros conceptos no subvencionables, como garaje, trastero o contribuciones municipales.

De igual manera, podrán beneficiarse de ellas las personas o unidades convivenciales en las que todos sus miembros tengan entre 18 y 35 años —excepto los menores dependientes— y no sean propietarios de ninguna vivienda. Además, al menos uno de los integrantes deberá estar empadronado en la localidad con una antigüedad mínima de cinco años, y los ingresos anuales de la unidad convivencial no tendrán que sobrepasar los 28.000 euros brutos. También será necesario estar al corriente del pago de impuestos municipales y no mantener vínculos familiares con el arrendador hasta el segundo grado.

Asimismo, las viviendas deberán estar situadas dentro del término municipal y cumplir ciertas condiciones: el coste del alquiler no podrá superar los 750 euros mensuales, no se admitirán contratos inferiores a un año ni se contemplarán subarriendos, alquileres de habitaciones, locales usados a modo de domicilio o pisos sujetos al programa Bizigune. Las bases completas y el modelo de solicitud pueden consultarse y obtenerse en el SAC (Servicio de Atención Ciudadana) del Ayuntamiento (Bidebarrieta 5), donde se ofrece toda la información necesaria para tramitar la ayuda.

