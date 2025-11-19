La Feria de Invierno de Zaldibar reunirá este domingo a 26 productores y 21 artesanos El mercado será la cita previa a las fiestas de San Andrés, que celebrarán la mayoría de sus actos el próximo fin de semana

Leire Merino Zaldibar Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

Zaldibar acogerá este domingo la celebración de la XXVI Feria Agrícola de Invierno, una cita que reunirá a 26 productores y 21 artesanos en la calle Euskal Herria y sus alrededores. A partir de las 11.00 horas, los visitantes encontrarán ocho puestos de hortalizas, siete de panadería, cuatro de miel, cuatro de quesos y otros ocho dedicados a patés, conservas y postres. La jornada contará además con la apertura, al mediodía, de la exposición fotográfica de la asociación Ilargi en la antigua biblioteca, que permanecerá abierta a lo largo de todo el fin de semana.

El mercado será la cita previa a las fiestas de San Andrés. Este año, Zaldibarko Koral Elkartea celebra su 80 aniversario y será la encargada de lanzar el chupinazo el 28, a las 19.00 horas. Acto seguido, comenzará una kalejira animada por trikitilaris, panderos y alumnado de la Escuela de Música. La fiesta continuará en el barrio Olazar, donde a las 19.45 horas se ofrecerán pintxos solidarios y actuará DJ Josemari.

El ambiente festivo se prolongará durante el fin de semana con actividades dirigidas a todos los públicos. El día 29 habrá pasacalles con txistularis y un espectáculo del mago Tor en la plaza del Ayuntamiento, que se trasladará al frontón en caso de lluvia. El día 30, la Coral actuará en la iglesia en homenaje a las personas jubiladas, antes de la comida organizada para ellas a las 14.00 horas. Por la tarde, en el polideportivo estarán los juegos infantiles JOKAI, inspirados en la mitología vasca, y el día se cerrará con los partidos del campeonato de pelota Olazar en el frontón. El programa completo puede consultarse en el folleto oficial.

Temas

Zaldibar