Durango homenajea a todas las víctimas en el Día de la Memoria: «Fueron años oscuros, hoy miramos al futuro con otros ojos» El acto celebrado frente al monolito de Ezkurdi ha contado con la presencia de familiares de víctimas, representantes políticos y el exlehendakari Iñigo Urkullu

Javier García Legorburu Durango Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:22

El Ayuntamiento de Durango ha organizado un acto institucional con motivo del Día de la Memoria, una jornada de reflexión y homenaje dedicada a todas las personas que han sufrido las consecuencias de diferentes formas de violencia a lo largo de nuestra historia reciente. El evento se ha desarrollado a las doce de la mañana frente al monolito de Ezkurdi y ha contado con la presencia de todas las formaciones políticas del Consistorio (PNV, PSE, EH Bildu, PP y Herriaren Eskubidea), así como del exlehendakari Iñigo Urkullu, familiares de las víctimas y vecinos.

El objetivo principal de este acto es honrar y recordar a todas las víctimas, sin distinción, reconociendo su sufrimiento y reafirmando el compromiso institucional y social con los valores de la paz, la justicia, la reparación y la convivencia. En este sentido, el homenaje incluye a las personas que fueron víctimas de la violencia de ETA, de los GAL y de otros grupos terroristas, reflejando así una voluntad clara de construir una memoria inclusiva y plural.

«Es nuestro deber como institución recordar con respeto y dignidad a todas las personas que fueron asesinadas como consecuencia del terrorismo y otras violencias que han marcado nuestro pasado más reciente«, subrayó la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe. El acto ha recordado a las víctimas de Durango. Como fueron, Epifanio Vidal, Pedro Ruiz, Jesús Hernando, Jesús María Pedrosa, José María Urquizu, Dámaso Sánchez, Santiago Oleaga, Luis Uriarte, Sergio Canal, José Antonio Merenciano, Pedro Ballesteros, Imanol Martínez, Conrado Martínez, Jesus María Arrazola, Alberto García, Goyo Olabarria, Urko Gerrikagoitia y Zigor Aranbarri.

«Fueron años oscuros, marcados por el miedo, el silencio y el dolor. Hoy miramos al futuro con otros ojos, con la firme voluntad de que nuestros hijos vivan en una sociedad libre donde la diversidad de ideas se respete y la violencia jamás sea una opción. Creemos en la convivencia, en el diálogo y en el poder de la empatía, solo así podremos construir una sociedad fuerte y solidaria en la que los derechos humanos sean el pilar fundamental. Sabemos que no es un camino fácil, pero nuestra responsabilidad es seguir avanzando sin dejar a nadie atrás», continuó la regidora jeltzale.

«Reconocer el daño causado, ponernos del lado de las víctimas y rechazar con claridad todo tipo de violencia. Día de duelo, reconocimiento y compromiso por la paz», concluyó.