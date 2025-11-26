Durango construirá 99 viviendas y 213 plazas de parking en Larrasoloeta

Javier García Legorburu Durango Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Durango ha avanzado en el pleno de esta tarde en varios proyectos estratégicos para el municipio. Uno de los más importantes concierne el ámbito urbanístico y es que la localidad construirá 99 viviendas y 213 plazas de aparcamiento en Larrasoloeta. «Este es un momento importante para nuestro pueblo. Es una respuesta directa a las demandas de nuestra ciudadanía en el capítulo de vivienda y supone un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más equitativa y accesible. Es una política realista y factible y respondemos con hechos y medidas, con políticas públicas al 100% al servicio de los vecinos», subrayó la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe, (PNV). Mientras, la teniente de alcalde, Jesica Ruiz (PSE), subrayó que están «comprometidos a garantizar que todos los durangueses tengan acceso a pisos asequibles y de calidad, en función de sus posibilidades».

El equipo de gobierno destacó que la emancipación es una de las preocupaciones sociales más destacadas, y mejorar el acceso a la vivienda es fundamental para hacer crecer Durango en bienestar». La construcción de pisos y de aparcamientos ya ha comenzado este mes y su ejecución permitirá a su vez avanzar en la urbanización de la vecina zona de Antso Estegiz. El presupuesto previsto para esta última actuación asciende a 1,5 millones de euros y el plazo estimado de ejecución será de 14 meses. Abarcará el tramo comprendido entre Erretentxu y Komentukalea y el objetivo principal de esta intervención es renovar la infraestructura del área, mejorando la accesibilidad, la seguridad y la convivencia entre peatones y vehículos. Esta fase incluye la mejora de la vía pública, con un diseño accesible y seguro para los peatones, la renovación de las infraestructuras de servicios urbanos, la instalación de pavimentos drenantes para mejorar la sostenibilidad del drenaje urbano y la creación de espacios destinados a los peatones, lo que también contribuirá a una mayor seguridad vial. Por tanto, se dará continuidad a la fase 1, inaugurada a mediados del pasado año.

Entre los asuntos del orden del día destacó también la aprobación de un crédito adicional para habilitar los fondos necesarios para el derribo del edificio de Correos y la reurbanización de la plaza situada frente al Ayuntamiento. La actuación, que contempla también la mejora de la medianera colindante, supondrá una inversión total de 504.554 euros. De este importe, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha concedido una subvención de 224.382,00 euros. Esta actuación permitirá ampliar el espacio público y mejorar la imagen urbana de uno de los puntos más representativos del centro de Durango.

Aprobación de Kapitanena

Otro punto destacado fue la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana (PEOU) correspondiente al caserío Kapitanena. Esta aprobación permitirá iniciar el procedimiento para transformar el inmueble, que hasta ahora tenía un uso residencial, en un espacio público destinado a fines sociales, culturales, recreativos y asociativos. Se trata de una demanda histórica del vecindario del barrio de San Fausto. El siguiente paso será la licitación.

Durante la sesión también se dio cuenta de diversas modificaciones de crédito financiadas con remanentes de tesorería. En el ámbito cultural, se informó de una modificación por importe total de 66.740 euros, de los cuales 44.500 euros se destinan a diferentes reparaciones en el Landako Gunea, y 22.240 euros a la realización de obras urgentes en el centro San Agustín Kultur Gunea, necesarias para la obtención del certificado OCA.

En el área de deportes, se aprobó una modificación de crédito de 62.200 euros, que permitirá realizar diversas mejoras en las instalaciones deportivas de las zonas de Tabira, Landako y el frontón del barrio de San Fausto.

