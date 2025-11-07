El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ambas se pueden disfrutar de manera gratuita. A.E.U

Dos exposiciones de arte llenan de color y reflexión Amorebieta

La sala Zelaieta acogerá durante este mes propuestas artísticas que combinan fotografía y pintura, invitando a descubrir la realidad desde distintas perspectivas

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

A lo largo de este mes, la sala de exposiciones de Zelaieta, en Amorebieta, acoge dos muestras diferentes entre sí, pero con un propósito común: invitar a mirar el mundo con nuevas perspectivas. Bajo los títulos 'Desde dentro, esto es lo que vemos' y 'VEC: Vivir el color', el público podrá disfrutar de fotografía y pintura en un diálogo entre juventud, diversidad y emoción. Asimismo, ambas se pueden ver de manera gratuita.

En el caso de la primera, puede visitarse hasta el día 15. Los asistentes podrán ver esta exposición fotográfica en la que tomaron parte catorce jóvenes —Alí, Boubacar, Houcine, María, Sulayman, Ansumana, Bilal, Buba, Olivia, Muhammed, Esther, Issam, Nelson y Víctor— de colectivos racializados en Bizkaia. Seis de ellos residían en el Centro de Primera Acogida de Menores de Amorebieta, y los otros ocho en el barrio bilbaíno de San Francisco. Estos participaron en una formación intensiva de cuatro meses que tuvo lugar el primer trimestre de este año, centrada en la fotografía como herramienta de autoexpresión, autoconocimiento y transformación, no solo artística, sino también cultural y social.

El proyecto ha sido desarrollado por la cooperativa Kulturbegi, dentro de su programa Ikasbegi, en colaboración con Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y Koop SF34. Este último es un espacio creado para impulsar la integración social en el barrio de San Francisco, donde convive la mayor cantidad de migrantes de Euskadi. De igual modo, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, Elankidetza. Las fotografías se acompañan de textos elaborados por los propios jóvenes durante el proceso formativo, que ayudan a comprender las historias personales y colectivas que hay detrás de cada imagen.

La segunda muestra se puede visitar hasta el día 28. En ella, el pintor Josu Romaña presenta una colección de cuadros abstractos inspirados en los colores y recuerdos de sus viajes por países como Polinesia, Japón, Australia, Vietnam, Laos, Camboya, Sri Lanka, China o Malasia. El artista realizaba bocetos diarios con el fin de capturar los colores de cada sitio, que posteriormente se enviaba a sí mismo por correo postal con la intención de conservar la memoria del viaje. Estos han sido el origen de sus lienzos actuales.

