La Diputación impulsa la renovación del Plan Territorial del Duranguesado

Leire Merino Durango Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:43 Comenta Compartir

La Diputación de Bizkaia ha iniciado un proceso orientado a actualizar el Plan Territorial Parcial del Duranguesado, una herramienta esencial a la hora de definir en los próximos años la evolución de la mancomunidad que reúne once municipios: Abadiño, Amorebieta, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar. Con esta intención, la institución foral invita a la ciudadanía, a las asociaciones y colectivos del territorio, a los agentes sociales y económicos y a los ayuntamientos a participar de forma activa en un procedimiento que busca recoger las distintas visiones y necesidades de la zona. La revisión del plan pretende igualmente responder a los cambios que se han producido desde su aprobación en 2011, incorporando una perspectiva más amplia y actualizada que se ajuste a la realidad de estos momentos.

Este proceso participativo permitirá revisar y definir de manera conjunta cuestiones como el desarrollo del hábitat urbano y rural, el funcionamiento de la movilidad y la logística, la protección del medio físico, el impulso a la infraestructura verde y la gestión sostenible de los recursos naturales. También se tendrán en cuenta elementos relacionados con el paisaje, la herencia cultural y el turismo, ámbitos que desempeñan un papel relevante en la identidad y dinamismo de la comarca.

Servicios accesibles para todos

Los promotores de esta iniciativa se proponen identificar los aspectos que contribuyen a una mejor planificación. Entre ellos se incluyen la necesidad de adaptarse al cambio climático, integrar la igualdad entre mujeres y hombres, promover entornos que favorezcan la salud y reforzar el uso y la presencia del euskera. También mejorar la conexión y colaboración entre municipios y garantizar que espacios y servicios sean accesibles para todos.

Con el propósito de llevar a cabo esta iniciativa, se han organizado varias sesiones abiertas en algunas localidades. La primera tendrá lugar el próximo lunes en Amorebieta, en el Centro Zelaieta, mientras que la segunda se celebrará el miércoles en Atxondo, en la Sala Polivalente de la Escuela de Apatamonasterio. El ciclo concluirá el 2 de diciembre en Durango, en el edificio Octógono. Las reuniones se desarrollarán de 18.00 a 20.00 horas. Además de estos encuentros, se ha habilitado un buzón de sugerencias con el objetivo de que cualquier persona interesada pueda aportar sus ideas.