Se espera la participación de de decenas de escolares. ASOC.ARTIST.

La asociación artística del Duranguesado celebra la novena edición del concurso para jóvenes

Los participantes de 12 a 18 años podrán aspirar a un premio especial y presentar la obra que anunciará la próxima edición del certamen

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:51

La asociación artística del Duranguesado lanza el concurso para jóvenes de entre 12 y 18 años de la comarca. Este certamen tiene como objetivo fomentar el talento artístico local y promover los valores de inclusión, respeto y tolerancia.

Se podrá presentar una sola obra por artista, que no haya participado ni sido premiada en otros certámenes de la comarca. Las modalidades serán de pintura y dibujo con temática libre, siempre que se respete la inclusión y los derechos humanos, y se evite cualquier contenido discriminatorio.

Además, se otorgarán tres premios principales de 300, 250 y 200 euros, un premio especial de otros 200 euros para la obra que anunciará la próxima edición y 10 accésits, todos acompañados de su correspondiente diploma, con un valor de 70 euros a cada uno.

Las obras se podrán entregar hasta el 16 de noviembre en el Museo de Arte e Historia de Durango y las seleccionadas se expondrán del 21 al 30 de noviembre en la sala Ezkurdi. La entrega de premios se celebrará el 30 de noviembre a las 13.00 horas en la misma sala y las obras podrán recogerse los días 1 y 2 de diciembre, de 18.00 a 20.00 horas.

«Invitamos a todos los jóvenes a participar en esta nueva edición, una oportunidad para mostrar su talento y creatividad ante el público y seguir fortaleciendo el arte en nuestra comarca», subraya el colectivo.

