Amorebieta recuerda con una exposición la lucha juvenil por unas fiestas democráticas La muestra de Mikel Etxebarria, que se podrá visitar hasta el 22 de diciembre en el Centro Zelaieta, incluye charlas con visita guiada en euskera y castellano

Leire Merino Amorebieta Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:09 Comenta Compartir

El Centro Zelaieta, en Amorebieta, inaugurará el próximo lunes una exposición de Mikel Etxebarria que recuerda las movilizaciones de 1975 y 1976 a cargo de un grupo de jóvenes del municipio, que luchó por unas fiestas más participativas y democráticas frente al rechazo del equipo de gobierno local de la época. La muestra, que podrá visitarse hasta el 22 de diciembre, incluirá dos charlas con visita guiada –el 2 en euskera y el 9 en castellano–, ambas a las 19.00 horas. La entrada es gratuita.