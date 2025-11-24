Amorebieta habilitará 150 plazas de aparcamiento rotatorias gratuitas en el parking de Zelaieta Estarán disponibles a partir del 9 de diciembre y tiene como objetivo mejorar la movilidad en el centro del municipio, apoyar al comercio y a la hostelería local y facilitar el acceso de los vecinos a servicios

Javier García Legorburu Amorebieta-Etxano Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:29 Comenta Compartir

Debido a la creciente demanda de aparcamiento en el centro de Amorebieta-Etxano, el Ayuntamiento ha habilitado 150 nuevas plazas de aparcamiento rotatorias gratuitas en la primera planta del parking de Zelaieta. Esta medida responde a las necesidades tanto de las vecinas y los vecinos zornotzarras como de los habitantes de municipios cercanos, que frecuentan la localidad para trabajar, realizar compras, disfrutar de la programación cultural y deportiva zornotzarra y llevar a cabo diversas gestiones.

De este modo, con esta iniciativa, se pretende mejorar la movilidad en la zona y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local, facilitando el acceso a los comercios, establecimientos hosteleros y servicios del municipio. Y es que, al ofrecer esta alternativa práctica y accesible, además de gratuita, de aparcar en el centro del pueblo, se espera atraer a personas de localidades vecinas, contribuyendo así a la reactivación económica de Amorebieta-Etxano.

Cómo funcionarán las nuevas plazas

El sistema de aparcamiento rotatorio gratuito estará disponible de lunes a domingo, entre las 7.00 y las 22.00 horas, con un límite máximo de uso de 3 horas por plaza para garantizar que las plazas estén disponibles para el mayor número posible de personas. Además, el uso de las plazas no se extenderá por la noche, reservándose el espacio para las horas de mayor demanda. El horario establecido para el aparcamiento rotatorio permitirá optimizar la utilización de las plazas durante el día, sin afectar a las necesidades nocturnas.