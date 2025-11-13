Abadiño y el Gobierno vasco retoman el proyecto para construir 54 pisos de alquiler público en Muntsaratz El nuevo convenio garantiza prioridad para los vecinos, contempla espacios dotacionales y refuerza medidas municipales para ampliar la oferta de hogares asequibles en el municipio

Leire Merino Abadiño Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:47

El Ayuntamiento de Abadiño y el Gobierno vasco han retomado el impulso al proyecto de promoción de vivienda pública en el municipio. En la última reunión mantenida entre ambas instituciones se concretaron los detalles del acuerdo que permitirá construir 54 pisos de protección oficial en régimen de alquiler en Muntsaratz, así como actualizar el convenio firmado en el año 2008.

La sociedad pública Visesa, dependiente del Ejecutivo vasco y encargada de promover vivienda protegida en alquiler, ya ha sacado a licitación la redacción del diseño arquitectónico. El ámbito de actuación se sitúa en la parcela SR4, junto a la zona canina, mientras que el Consistorio cederá la SR3, colindante, con el fin de posibilitar una ampliación del conjunto residencial. El nuevo pacto incluirá la prioridad de acceso para los abadiñarras en estas promociones. Asimismo, se espera dejarlo definido antes de que finalice el año.

Conforme al contrato original, la administración autonómica debía abonar al Ayuntamiento 461.520 euros a modo de compensación por la cesión de los terrenos. El Departamento de Vivienda ha propuesto saldar esa deuda entregando a la localidad una parte de los inmuebles que se construyan en la SR3, en lugar del pago en metálico. De igual manera, durante el encuentro, valoraron la posibilidad de habilitar espacios dotacionales en las plantas bajas de los nuevos edificios, destinados a alojamientos temporales para personas con necesidades especiales o jóvenes en proceso de emancipación. Por el momento, no se prevén actuaciones del estilo en otros barrios del pueblo, ya que el Gobierno vasco «busca distribuir su presupuesto de forma equilibrada entre los diferentes municipios».

Por su lado, el equipo de gobierno local recuerda que «el acceso a un hogar asequible es la principal preocupación de la ciudadanía, según la encuesta de mitad de legislatura realizada en los últimos meses». Con el propósito de dar una solución a esta necesidad, a lo largo del último año se han impulsado medidas como la ordenanza que permite transformar locales en viviendas y la opción de dividir caseríos en hasta cuatro unidades habitacionales. En este sentido, insiste en su compromiso de seguir «trabajando con el objetivo de ampliar la oferta de arrendamiento público y dar respuesta a una demanda social cada vez más urgente».