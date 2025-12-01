La Diputación confía en aprobar este lunes la prórroga de los descuentos en los transportes Hacienda se muestra «optimista» ante una reunión clave del CTB y el PSE es cauto, aunque cree que puede haber un «acuerdo satisfactorio»

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) se reunirá este lunes con la intención de extender los descuentos en el transporte público hasta el 21 de febrero. Será la tercera vez que el organismo aborde este asunto en poco más de tres semanas. Esta vez, la propuesta que plantea la presidenta del CTB y diputada general, Elixabete Etxanobe, tiene visos de salir adelante, después de los dos fiascos anteriores. El 6 de noviembre, su iniciativa no se llegó a votar por falta de acuerdo mientras que el día 13 la responsable foral sufrió una sonora derrota al oponerse el PSE y ausentarse los cinco consejeros de Hacienda del Gobierno vasco que, pese a haber sido designados por el PNV, mostraron públicamente dudas sobre su legalidad.

Estos emisarios tienen este lunes la llave para que Etxanobe pueda aprobar su plan de descuentos. Fuentes de la consejería dirigida por Nöel d'Anjou aseguraron ayer que son «optimistas» sobre la prolongación de los descuentos. Confirmaron igualmente que sus consejeros acudirán esta vez a la cita. Por su parte, fuentes cercanas al equipo de la diputada general sostuvieron también que llegan a la reunión de este lunes «con confianza». Las sensaciones parece que son buenas entre los delegados del PNV. Los jeltzales cuentan con mayoría en el CTB.

El área de Transportes del Ejecutivo autonómico, controlada por el PSE, cree que los descuentos podrán continuar pero se muestra más cauta. «Las conversaciones se han sucedido en los últimos días y se sigue trabajando para que haya mañana (por este lunes) un acuerdo satisfactorio». Todavía ayer por la tarde no daban nada por cerrado. Las fuentes socialistas siguen insistiendo en que el Gobierno central les ha trasladado la intención de Pedro Sánchez de prorrogar las bonificaciones en el transporte para 2026, mediante un decreto.

«Disculpas a la ciudadanía»

Esta medida puede ser clave para despejar el camino porque otorgaría un paraguas jurídico y económico al CTB. De hecho las dudas de Hacienda y del PSE van por esa línea. Creen que el decreto les permitiría superar los escollos y que el respaldo económico evitaría un agravio con respecto a otros territorios ya que, si no hay decreto en Madrid, el coste de la medida tendría que ser cubierto a medias por el Gobierno vasco y la Diputación. Etxanobe es partidaria de seguir adelante, incluso de manera unilateral. Insiste en que cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos del CTB, que no ven reparo alguno a ampliar los descuentos sin esperar a Sánchez.

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, aseguró este domingo en una entrevista radiofónica que «va a haber descuentos hasta el 21 de febrero». El dirigente jeltzale pidió además «disculpas a la ciudadanía» porque ambos partidos no han sido capaces de alcanzar un acuerdo «de una manera rápida y silenciosa», ya que es «un mero trámite administrativo».