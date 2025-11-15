Etxanobe busca convencer a PNV y PSE para salvar 'in extremis' el descuento al transporte

Elixabete Etxanobe está dispuesta a cumplir el compromiso que anunció ante las Juntas Generales de prorrogar los descuentos en el transporte público hasta el 20 ... de febrero, más allá del 31 de diciembre, fecha en la que, si no hay novedades en Madrid, decaerá la medida impulsada por el Gobierno central para incentivar las bonificaciones en este sector, que ahora mismo están en el 40%. La diputada general sigue convencida de que, independientemente de lo que haga Pedro Sánchez, hay que compensar a los vizcaínos por los 50 días de 2024 en los que no pudieron beneficiarse de la medida por la lentitud y el galimatias administrativo que regula la acción del Consorcio de Transporte de Bizkaia (CTB), una institución que tiene unos estatutos de 1976 y que necesita de más de un mes para activar una decisión de ese calado.

Por ese motivo, el pasado miércoles, Etxanobe quiso blindar este asunto y llevarlo al consejo del CTB, donde hay representantes de la propia Diputación, el Gobierno vasco y de 11 ayuntamientos del Gran Bilbao. Como transmite su equipo, la idea era «ser previsores» y actuar «con responsabilidad». No esperar a que «Sánchez salga un 28 de diciembre» a anunciar una medida para cuya aplicación el organismo vizcaíno necesita un tiempo considerable.

El miércoles, la diputada sufrió una derrota inesperada y dolorosa. Perdió la votación en el seno de un foro en el que el PNV tiene mayoría. Algo difícil de explicar. El PSE, socio de gobierno de los jeltzales en la mayoría de las instituciones vascas, se posicionó en contra, con el argumento de que albergaba «dudas jurídicas y económicas» al estar en el aire el paraguas legal del decreto estatal que ha regulado hasta ahora estos incentivos. Unas reticencias que también expresó el Departamento de Hacienda del Ejecutivo autónomico, en manos del PNV. Sus cinco representantes decidieron sorprendentemente no acudir a la cita, dejando en minoría a su compañera de partido, presidenta del CTB y máxima dirigente institucional de Bizkaia.

Ayer, el día después de que EL CORREO hiciera público lo sucedido, el equipo de Etxanobe hizo una evaluación de daños. Analizó la situación, midió sus fuerzas y activó diversos mecanismos para tratar de convencer tanto al sector de su partido que no se personó en el Consorcio como a los socialistas, que votaron en contra. La vía del diálogo está abierta y la mano, tendida. «Confío en que se llegue a solucionar, porque es un asunto muy relevante para los vizcaínos. Seguiremos negociando», dijo Etxanobe a preguntas de los periodistas a la salida de un acto en Barakaldo. «Mi objetivo es seguir negociando y llevar la propuesta nuevamente. Es mi compromiso con la ciudadanía», insistió.

La diputada general mantuvo públicamente un discurso conciliador. Y lanzó balones fuera cuando se le preguntó por las dudas del PSE. «Son ellos los que las tienen que aclarar», afirmó, antes de recordar que su propuesta contaba con el respaldo «absoluto» de los servicios jurídicos y técnicos propios del CTB. En este sentido valoró que lo que ahora ha pleanteado no difiere de la medida que el consejo en pleno aprobó «sin ningún tipo de problema» el año pasado.

Etxanobe, eso sí, evitó meterse en el charco de lo sucedido en el seno de su partido. Cuestionada por este periódico por la posición tomada por los emisarios de Hacienda del Ejecutivo autonómico, soslayó la pregunta: «Lo que me toca es hablar por mí y por la postura de la Diputación».

Entre bambalinas, su equipo tiene la certeza de que su propuesta es buena, «asumible» y «perfectamente legal». El entorno de la diputada general cree que Etxanobe hará todo lo posible para sacar adelante su plan en tiempo y forma. Ha empeñado su palabra ante las Juntas. ¿Qué puede suceder en los próximos días? Los plazos apremian. El CTB necesita un acuerdo inminente si quiere llegar al 1 de enero con los deberes hechos. Pero existen también otros caminos por explorar.

En este sentido, la diputada general sostuvo que el organismo mancomunado es «plenamente competente para establecer las tarifas que considere oportunas, con independencia de lo que vaya a hacer el gobierno de Sánchez». Y citó el procedimiento de urgencia. El Consorcio de Transportes podría aplicar una excepción y tramitar el asunto por la vía rápida. De esta forma se reduciría el periodo de exposición pública del acuerdo de 30 a 5 días para la presentación de alegaciones. Y en algo más de una semana (en lugar de mes y medio), la lenta maquinaría administrativa estaría engrasada y lista para dar carta de naturaleza al pacto.

Impacto en el metro

Por el momento, Etxanobe dejó claro que apuesta por priorizar la búsqueda del entendimiento, pero tampoco descarta ese camino. «Es un procedimiento de urgencia, absolutamente excepcional, que tendrá que estar justificado y avalado por los servicios jurídicos», señaló al término del acto de Barakaldo. Yaquí es donde se deben cumplir dos premisas: contar también con el aval de los funcionarios independientes del CTB que certifican la legalidad de las decisiones y que la medida sea beneficiosa, sin ninguna género de dudas, para el interés general y la ciudadanía, lo que parece obvio.

Hay que recordar que, en esta encrucijada, los vizcaínos se juegan poder viajar en el metro y en algunos transportes minoritarios que siguen el ritmo que marca el CTB, a mitad de precio (se elevaría el descuento al 50% para compensar un periodo en el que la bonificación estaba a ese porcentaje y no al actual 40%), lo cual puede suponer algo más de 50 céntimos por trayecto realizado.