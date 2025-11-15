El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Etxanobe busca convencer a PNV y PSE para salvar 'in extremis' el descuento al transporte

Reitera que las dudas legales que esgrime contra su plan el Gobierno vasco están resueltas por los técnicos del consorcio

Josu García

Josu García

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:12

Elixabete Etxanobe está dispuesta a cumplir el compromiso que anunció ante las Juntas Generales de prorrogar los descuentos en el transporte público hasta el 20 ... de febrero, más allá del 31 de diciembre, fecha en la que, si no hay novedades en Madrid, decaerá la medida impulsada por el Gobierno central para incentivar las bonificaciones en este sector, que ahora mismo están en el 40%. La diputada general sigue convencida de que, independientemente de lo que haga Pedro Sánchez, hay que compensar a los vizcaínos por los 50 días de 2024 en los que no pudieron beneficiarse de la medida por la lentitud y el galimatias administrativo que regula la acción del Consorcio de Transporte de Bizkaia (CTB), una institución que tiene unos estatutos de 1976 y que necesita de más de un mes para activar una decisión de ese calado.

