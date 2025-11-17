La Diputación anima para el 25-N a «desinstalar el machismo» tras dispararse un 23,6% las agresiones sexuales

Algo tan cotidiano como coger un 'smartphone' y desactivar una aplicación es lo que quiere la Diputación que hagan los vizcaínos con el machismo. La ... campaña del 25-N apela a «desinstalar» esa lacra, a «eliminar los comportamientos y mensajes que reproducen desigualdad y violencia en la vida diaria» en un momento en el que los datos están «cifras máximas», especialmente en el caso de las agresiones sexuales, que entre enero y septiembre se han disparado un 23,6%, hasta las 319.

La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha aprovechado este lunes la presentación de la campaña para poner sobre la mesa que las mujeres «se acercaron hasta en 3.631 ocasiones a una comisaría» en el territorio «y denunciaron violencia machista». «Cuando una mujer se acerca a la comisaría a denunciar, lleva soportándolo años», ha incidido antes de desgranar que el servicio de acogida inmediata a víctimas de violencia machista de la Diputación atendió el pasado año a 370 mujeres, que prestaron atención psicológica a 1.920 personas y que el centro de crisis de agresiones sexuales ha atendido en un año a 198.

Pero, al margen de las manifestaciones más visibles de la violencia de género, la responsable foral ha apelado a los hombres, sobre todo «a los jóvenes», para «eliminar todos los mensajes machistas que circulan en redes». «La campaña utiliza la imagen de un teléfono móvil porque es una de las herramientas en las que hoy en día se lanzan y reciben mensajes en las redes sociales; por donde entran y salen opiniones, valores, creencias que en algunos casos refuerzan la desigualdad y el machismo bajo un disfraz supuestamente gracioso o inocente», ha explicado.

La campaña estará presente en marquesinas y estaciones de Metro Bilbao, Cercanías de Renfe y EuskoTren, así como en 35 unidades de Bizkaibus y en el tranvía. Asimismo, una furgoneta rotulada recorrerá diferentes municipios del territorio acercando el mensaje a calles, plazas y eventos locales, se colocará cartelería en comercios, centros escolares, polideportivos, ambulatorios.. y se repartirán pegatinas, portabarik…

Implicación del deporte

También se involucrará el mundo del deporte, con la proyección de las imágenes en la pantalla exterior de San Mamés. El Bilbao Basket, por su parte, lucirá camisetas con el diseño 'Desinstala el machismo' y desplegará una lona con el lema en la pista en el partido de competición europea que disputará el miércoles en el Bilbao Arena.

Para Laespada es esencial «la complicidad de toda la ciudadanía» para trabajar «en favor de una sociedad más igualitaria, dejando atrás el machismo y también sus tóxicos mandatos y consecuencias». Y, en su opinión, «se puede vencer la violencia machista de la misma manera que vencimos la violencia terrorista», aunque para conseguirlo «tiene que remar toda la sociedad a favor de ello».