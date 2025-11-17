El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación de la campaña foral para el 25-N. Mireya López

La Diputación anima para el 25-N a «desinstalar el machismo» tras dispararse un 23,6% las agresiones sexuales

La campaña foral emula a un 'smartphone' en el que borrar aplicaciones con el objetivo de llegar a los hombres más jóvenes

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

Algo tan cotidiano como coger un 'smartphone' y desactivar una aplicación es lo que quiere la Diputación que hagan los vizcaínos con el machismo. La ... campaña del 25-N apela a «desinstalar» esa lacra, a «eliminar los comportamientos y mensajes que reproducen desigualdad y violencia en la vida diaria» en un momento en el que los datos están «cifras máximas», especialmente en el caso de las agresiones sexuales, que entre enero y septiembre se han disparado un 23,6%, hasta las 319.

