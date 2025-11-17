El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Comparecencia de Euskal Herriko Mugimendu Feminista en Vitoria. Igor Martín

El movimiento feminista carga contra las redes «cómplices» de la violencia machista

Euskal Herriko Mugimendu Feminista anima a sumarse a sus manifestaciones del 25-N y denuncia «los discursos de odio, fascistas y antifeministas»

S. Echeazarra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

El movimiento feminista vuelve a extender su llamamiento para sumarse a las movilizaciones que convoca de cara al 25 de noviembre, Día internacional para la ... eliminación de la violencia contra la mujer. Un año más, el colectivo saldrá a manifestarse contra las agresiones machistas y este curso se centra en denunciar «las estructuras, la complicidad, las redes y las fraternidades que las sustentan».

