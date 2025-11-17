El movimiento feminista carga contra las redes «cómplices» de la violencia machista

El movimiento feminista vuelve a extender su llamamiento para sumarse a las movilizaciones que convoca de cara al 25 de noviembre, Día internacional para la ... eliminación de la violencia contra la mujer. Un año más, el colectivo saldrá a manifestarse contra las agresiones machistas y este curso se centra en denunciar «las estructuras, la complicidad, las redes y las fraternidades que las sustentan».

«Los discursos de odio, antifeministas y fascistas se están transmitiendo con impunidad en las redes, medios y en las calles», denunciaron este lunes portavoces de Euskal Herriko Mugimendu Feminista en una rueda de prensa en la plaza de la Burullería, en Vitoria. Anunciaron marchas que se desarrollarán tanto en la capital alavesa como Bilbao, San Sebastián y Pamplona a las 19.00 horas y en Bayona a las 18.30.

Exhibiendo carteles con el lema 'Contra las redes de complicidad. Resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!', la agrupación criticó que dichas estructuras «no identifican la violencia machista como un problema social de primer orden» y eso «influye directamente con la ofensiva que vivimos en la calle». Una acometida, criticaron, que se produce «tanto por la derecha como por los sectores reaccionarios de la izquierda» y que propaga mensajes «antifeministas, transfóbicos, racistas».

En ese sentido censuraron que «muchos utilizan el discurso contra la violencia machista para difundir otros mensajes de odio, como el racismo». Tacharon el actual sistema de «racista y colonialista» e instaron a eliminar leyes como la de Extranjería que «sustentan» esa situación. También lamentaron que cuando han salido a manifestarse en los últimos tiempos a denunciar agresiones «hemos sido boicoteadas y menospreciadas».

Contra los antiabortistas

Desde el movimiento se recordó a las víctimas de violencia machista y también se expresó su «solidaridad y apoyo» con Palestina, además de exigir el cese de las relaciones de los gobiernos con Israel. También evocaron a feministas de Sáhara, Sudán... Así, el colectivo reiteró su llamamiento a la «resistencia feminista» y a seguir reivindicando «en las calles, hogares, centros de trabajo, espacios festivos». «Respondamos a sus redes de complicidades que sustentan la violencia con las redes de complicidad feministas que luchan contra ellas», sentenciaron.

Finalmente, la agrupación se refirió al juicio que se celebra en Vitoria contra varias personas por realizar concentraciones delante de una clínica dedicada a la interrupción voluntaria del embarazo. Denunciaron que «la prohibición del aborto ha sido mecanismo para el control sobre los cuerpos de las mujeres y un ejemplo más de violencia machista», y defendieron «un aborto libre, gratuito y público». También mostraron una pancarta con la leyenda 'Nuestro cuerpo, nuestra decisión'.