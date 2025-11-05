Cómo se desató el caos en el metro el pasado 6 de octubre

El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, ha realizado este miércoles un relato detallado y exhaustivo del caos desatado en el suburbano hace justo ... un mes. El responsable de la infraestructura de transporte más utilizada en la provincia ha aclarado que el fallo del lunes 6 de octubre no tuvo su origen en la catenaria, que se va a renovar, sino que el desencadenante de aquel fiasco fue un tren. No fue uno de los más viejos, sino de los más nuevos, de la serie 600.

La unidad, ha explicado, circulaba al filo de las ocho y veinte de la mañana entre San Ignacio y Sarriko en plena hora punta. El pantógrafo de la unidad (el elemento mecánico que le une a la catenaria) se descompensó y provocó un fogonazo. La mala colocación de esta especie de gancho causó daños en el cable. El convoy, además, se detuvo y no pudo volver a arrancar.

Pese a que el servicio se reestableció antes de la llegada de la hora punta del mediodía, la catenaria, que había resultado seriamente perjudicada, acabó «fundiéndose» poco después, lo que hizo que el alcance de la incidencia se prolongará durante toda la tarde y supusiera un corte del servicio hacia ambas márgenes.

¿A cuántos viajeros afectó la avería? El director gerente ha ofrecido una cifra de 13.000 clientes por la mañana y cerca de 7.000 por la tarde. Pero, a tenor de las cifras de viajeros diarios que registra el suburbano (cerca de 280.000), se entiende que estos números hacen referencia únicamente a las personas que estaban en el momento de la avería dentro de la red, sin tener en cuenta a todos aquellos usuarios que no pudieron completar sus planes de viaje al no poder abordar el tren deseado.

219 quejas registradas

Tampoco tiene en cuenta a los que ni siquiera tuvieron la posibilidad de bajar a algunas de las estaciones, porque varias de ellas fueron cerradas por la reparación.

Arruebarrena ha desvelado que aquel día se registraron 219 quejas, reclamaciones y sugerencias. La mayoría de estas personas han sido ya o serán compensadas con un billete para viajar gratis. Quedan solo 4 reclamaciones por contestar.