Imagen de un andén atestado de usuarios el pasado 6 de octubre.

Cómo se desató el caos en el metro el pasado 6 de octubre

El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, ha hecho un relato detallado y exhaustivo de lo sucedido hace un mes

Josu García

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:54

El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, ha realizado este miércoles un relato detallado y exhaustivo del caos desatado en el suburbano hace justo ... un mes. El responsable de la infraestructura de transporte más utilizada en la provincia ha aclarado que el fallo del lunes 6 de octubre no tuvo su origen en la catenaria, que se va a renovar, sino que el desencadenante de aquel fiasco fue un tren. No fue uno de los más viejos, sino de los más nuevos, de la serie 600.

