Ciudadanos esperan la llegada del metro durante la grave avería registrada el pasado 6 de octubre. E. C.

El metro cambiará su tipo de catenaria y reforzará su mantenimiento para minimizar las averías

La diputada general pide disculpas a la ciudadanía por el caos registrado el pasado 6 de octubre, que afectó directamente a 20.000 viajeros y desató 219 quejas y reclamaciones

Josu García

Josu García

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:55

Metro Bilbao va a realizar cambios en su catenaria, que es ese cable al que van enganchados los trenes y que transporta la energía necesaria ... para que las unidades traccionen. El suburbano quiere sustituir la catenaria convencional que funciona en el tronco común y en la Línea 1 (la que va a Plentzia) por un sistema rígido con el que ya se opera en la Línea 2 (Kabiezes-San Ignacio). El objetivo de la medida es modernizar este importante hilo eléctrico para minimizar así las averías, ya que se ha detectado que este es un punto sensible en cuanto a los fallos que suelen producirse en los últimos tiempos.

