El metro cambiará su tipo de catenaria y reforzará su mantenimiento para minimizar las averías

Metro Bilbao va a realizar cambios en su catenaria, que es ese cable al que van enganchados los trenes y que transporta la energía necesaria ... para que las unidades traccionen. El suburbano quiere sustituir la catenaria convencional que funciona en el tronco común y en la Línea 1 (la que va a Plentzia) por un sistema rígido con el que ya se opera en la Línea 2 (Kabiezes-San Ignacio). El objetivo de la medida es modernizar este importante hilo eléctrico para minimizar así las averías, ya que se ha detectado que este es un punto sensible en cuanto a los fallos que suelen producirse en los últimos tiempos.

Esta renovación también irá acompañada de una intensificación del mantenimiento. Así lo ha anunciado en la mañana de este jueves la diputada general, Elixabete Etxanobe, en el transcurso de una comparecencia en las Juntas Generales solicitada por la oposición para exigir explicaciones por la grave incidencia que sembró el caos en este transporte público el pasado 6 de octubre. El foro se ha desarrollado en un día en el que la red también ha sufrido retrasos, como se ha encargado EH Bildu de recordar en la intervención de su portavoz.

El culpable fue un tren

Etxanobe ha estado acompañada por el director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, quien ha hecho un relato detallado y exhaustivo de lo sucedido hace un mes. El responsable del suburbano ha aclarado, por ejemplo, que el fallo del 6 de octubre (lunes) no tuvo su origen en la catenaria, sino que el desencadenante de aquel fiasco fue un tren. No fue uno de los más viejos, sino de los más nuevos, de la serie 600.

La unidad, ha explicado, circulaba al filo de las ocho y veinte de la mañana entre San Ignacio y Sarriko en plena hora punta. El pantógrafo de la unidad (el elemento mecánico que le une a la catenaria) se descompensó y provocó un fogonazo. La mala colocación de esta especie de gancho causó daños en el cable. El convoy, además, se detuvo y no pudo volver a arrancar.

Pese a que el servicio se reestableció antes de la llegada de la hora punta del mediodía, la catenaria, que había resultado seriamente perjudicada, acabó «fundiéndose» poco después, lo que hizo que el alcance de la incidencia se prolongará durante toda la tarde y supusiera un corte del servicio hacia ambas márgenes.

¿A cuántos viajeros afectó la avería? El director gerente ha ofrecido una cifra de 13.000 clientes por la mañana y cerca de 7.000 por la tarde. Pero, a tenor de las cifras de viajeros diarios que registra el suburbano (cerca de 280.000), se entiende que estos números hacen referencia únicamente a las personas que estaban en el momento de la avería dentro de la red, sin tener en cuenta a todos aquellos usuarios que no pudieron completar sus planes de viaje al no poder abordar el tren deseado. Tampoco tiene en cuenta a los que ni siquiera tuvieron la posibilidad de bajar a algunas de las estaciones, porque varias de ellas fueron cerradas por la reparación.

Arruebarrena ha desvelado que aquel día se registraron 219 quejas, reclamaciones y sugerencias. La mayoría de estas personas han sido ya o serán compensadas con un billete para viajar gratis. Quedan solo 4 reclamaciones por contestar.

La diputada general ha reafirmado «el compromiso» de la institución foral con «la calidad del servicio» de Metro Bilbao. Ha defendido la profesionalidad de la plantilla y ha insistido en que siempre que ocurre una avería «se hace todo lo posible para devolver la normalidad al servicio porque somos conscientes de la importancia del metro y de los perjuicios y molestias que generan estos episodios».

Etxanobe ha insistido en pedir «disculpas» a la clientela. Y ha explicado que esa gran modernización que está en marcha supondrá una renovación de la flota y un gran cambio en el sistema de explotación del metro, con una mejora en la capacidad de transporte y más frecuencias. Hasta la llegada de esta nueva tecnología (posiblemente se tarde una década en completar el proceso), la diputada general apuesta por seguir invirtiendo en mantenimiento del material móvil y, en especial, de los elementos eléctricos, como la catenaria.

Con todo, Etxanobe y Arruebarrena ha sugerido que no se ha detectado un incremento en el número de averías en los últimos tiempos. De hecho han asegurado que los fallos con repercusión grave han sido 6 en lo que va de año frente a las 10 que hubo en el 2023 y 11 en el 2024.

Pantallas digitales en las estaciones para informar

La diputada general ha sostenido que lo sucedido el 6 de octubre fue algo «excepcional» y «puntual», sin perder de vista «que somos concientes de las graves consecuencias que tiene para la ciudadanía». Etxanobe ha destacado la fiabilidad de Metro Bilbao. «Los trenes recorren el 99,6% de los kilómetros previstos», ha dicho. Es decir, las averías solo han impedido dar el 0,4% del servicio. No obstante, mostró su compromiso con «la joya de la corona del transporte» e insistió que «haremos todo lo que esté en nuestra mano para preservar la calidad del servicio». También ha puesto en valor el índice de puntualidad, que supera el 98%.

Por último, el director gerente anunció también la implantación de pantallas digitales en las estaciones para dar información «en tiempo real» durante este tipo de episodios. El objetivo es mejorar la información a la clientela en el momento en que haya una avería. Arruebarrena no ofreció más detalles de esta iniciativa, aunque dio a entender que el proyecto será una realidad en el corto plazo.