«Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Izaro, una joven vizcaína que denunció una agresión sexual en las rampas de Uribitarte hace un año, arremete contra el sistema judicial: «Ha fallado. El delito va a quedar impune»

Yolanda Veiga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:10

«Mi infierno empezó hace un año, la madrugada del 8 de septiembre de 2024. Sufrí una violación pero, además de la víctima, soy la ' ... condenada', la única que va a pagar los platos rotos. El juez no aceptó retirar el pasaporte a mi agresor y él acaba de huir del país. Está en Mali». Izaro llevaba callada un año, esperando la fecha de un juicio ya 'sine die'. «Estoy enfadada, decepcionada. ¿Para qué denunciar si luego el sistema judicial nos falla? Yo continúo con apoyo psicológico, pero mi agresor no va a recibir castigo. Su delito va a quedar impune».

