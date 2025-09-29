«Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
Izaro, una joven vizcaína que denunció una violación en las rampas de Uribitarte hace un año, relata su calvario
Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:08
Durante el procedimiento judicial que se inició hace un año con la denuncia de Izaro por violación en Bilbao, el acusado, un joven de ... Mali de 20 años, ha insistido en su versión de que «fue consentido». «Aquella noche, él estaba en la discoteca con dos amigos. Sin que yo lo supiera, sus amigos nos grabaron con el móvil bailando y besándonos. Esos vídeos los ha presentado como prueba para mantener que yo consentí, cuando no fue así».
De hecho, Izaro sospecha que la agresión «la tenían planeada», que era una especie de 'modus operandi' de los tres: acercarse a chicas y que los amigos grabaran vídeos de ellos en actitudes cariñosas para poner luego en duda la versión de la víctima en caso de que, como sucedió, ella denunciara.
