«Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»

Izaro, una joven vizcaína que denunció una violación en las rampas de Uribitarte hace un año, relata su calvario

Yolanda Veiga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:08

Durante el procedimiento judicial que se inició hace un año con la denuncia de Izaro por violación en Bilbao, el acusado, un joven de ... Mali de 20 años, ha insistido en su versión de que «fue consentido». «Aquella noche, él estaba en la discoteca con dos amigos. Sin que yo lo supiera, sus amigos nos grabaron con el móvil bailando y besándonos. Esos vídeos los ha presentado como prueba para mantener que yo consentí, cuando no fue así».

