DalecandELA pone a reventar el Puerto Viejo de Getxo

Siempre es un diagnóstico terrible. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA, es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración progresiva de las ... neuronas motoras e incapacitante para la que todavía no hay cura. Conocidos como Juan Carlos Unzué o Jaime Lafita han contribuido a visibilizar esta dolencia, que afecta a más de 4.000 personas en España, donde cada año se detectan 900 nuevos casos. Ya hay una ley de apoyo a las familias aprobada en el Congreso, pero aún no cuenta con partida presupuestaria, por lo que los afectados (familias y pacientes) siguen sin ver ni un solo eurol. El vizcaíno Jaime Lafita es, precisamente, el impulsor del festival DalecandELA, que celebra este fin de semana su cuarta edición en Getxo, en el marco incomparable del Puerto Viejo, que se cierra al tráfico para la ocasión. En 2021, Lafita también culminó una travesía de diez días entre Getxo y Bruselas en velero y bicicleta tándem, con la que completó 900 kilómetros, para solicitar más recursos para la investigación. «Se puede seguir disfrutando de la vida con esta enfermedad», comentó a este periódico.

El evento, ya consolidado, es gratuito y trata de concienciar sobre la enfermedad y mucho más: el año pasado, el tiempo no acompañó y se superaron los 16.000 asistentes y se recaudaron más de 80.000 euros. Esta edición se espera duplicar cifras de asistencia: se celebra desde el jueves y el tiempo ha acompañado la mayor parte de las jornadas. Más de 100 personas y 200 voluntarios trabajan en el evento, que patrocinan el Ayuntamiento de Getxo y varias empresas. La jornada del viernes más de 8.000 personas visitaron el festival, que termina mañana domingo. No es solo musical -participan 20 bandas- porque está pensado para todos los públicos, por lo que varias empresas ofrecen actividades infantiles.

Hay globos y pintacaras de Kids and Us e Idom, mientras, les enseña a fabricar una casita con una placa solar que se pueden llevar a casa. Y el puesto de bicis Olabarrieta presta bicicletas para ir de paseo en familia y también repara gratis pequeñas averías que puedan tener. «La verdad es que llevamos un rato sin parar. Estamos dando servicio a la gente que tiene algún problemilla, como un pinchazo, y hemos traído bicis de carga para que las familias vean cómo son, que se puede ir con ellas tranquilamente como en el norte de Europa, aquí también es posible», ha expuesto Eneko.

Se recauda a través del puesto de merchandising que hay en la entrada, en el que se venden camisetas, sudaderas o pantalones estampados con dibujos realizados por Lafita. Y también se puede pagar una entrada simbólica voluntaria justo al otro lado. «La gente es muy solidaria, la verdad es que siempre responden muy bien», relatan desde la organización. Hay infinidad de food trucks y puestos de comida de todo tipo de restaurantes que han pagado una tasa para trabajar en el festival. Pero además, en la barra se sirve sin parar. Los vasos cuestan un euro y los cañones 4. En los recipientes reutilizables se indica un número de Bizum para donar, y durante los conciertos se proyecta también un código QR que se puede escanear con el móvil para realizar una aportación.

Buen ambiente

Por la mañana, el público era más bien familiar, con muchos niños y también gente que caña en mano, estaba dispuesta a aguantar lo necesario. «Es como una tradición y está muy bien. La gente viene y colabora. Es por una buena causa y hay muy buen ambiente. Venimos con la niña y nada más llegar nos han dado un montón de globos», ha apuntado Yolanda Laería, acompañada por unos amigos que también tenían peques. Carmelo Lepori, con dos hijos, estaba dispuesto a aguantar hasta los primeros conciertos. «Vivimos aquí, entonces bajar a tomar una cerveza no nos cuesta. El año pasado vinimos también y también fuimos a una jornada que hicieron en Jolaseta». Pedro Esteban y su mujer esperaban junto a la barra, caña en mano, dispuestos a disfrutar. Nunca se pierden el festival excepto por causas de fuerza mayor. «Es por una buena causa, hay muy buen ambiente y había ganas de repetir. Y para nosotros el cartel es secundario, siempre salimos encantados. Luego esto se llena, pero se está muy a gusto, no hay aglomeraciones», ha explicado.

El cartel musical da para muchas alegrías: hoy los conciertos arrancaban a las 13.00 horas con Half Nelsons, seguidos de Moses and The Tablets. Por la tarde empiezan Los Retros a las 18.15 h, Gari a las 19.45 h, Coti a las 21.30 h, Iván Ferreiro a las 23.15 h y Akatz pone el colofón a la una. Mañana, el festival concluye con el mago Oliver a las 11.30 h, Rock & Kids a las 13.00 h, Santi Guzmán a las 17.00 h, Carlos Ares a las 18.45 h y Hornies a las 21.00 h. Miguel Moyano, músico del grupo Smile y uno de los organizadores del cartel musical, explica que la mayoría de las bandas locales actúan gratis, aunque muchas reducen en mucho su caché para actuar en el certamen solidario. «Negociamos todo lo que podemos», relata. «Es una plaza dificil porque tampoco puedes colapsar esto, entonces se llama a bandas que pueden encajar que puedan atraer al número de personas que encajen con el aforo».