Ambiente esta mañana en el festival. Yvonne Iturgaiz

DalecandELA pone a reventar el Puerto Viejo de Getxo

La cuarta edición del certamen marca llenazo y espera mejorar la recaudación para visibilizar la enfermedad y apoyar a los pacientes y a sus familiares

Eva Molano

Eva Molano

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:45

Siempre es un diagnóstico terrible. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA, es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración progresiva de las ... neuronas motoras e incapacitante para la que todavía no hay cura. Conocidos como Juan Carlos Unzué o Jaime Lafita han contribuido a visibilizar esta dolencia, que afecta a más de 4.000 personas en España, donde cada año se detectan 900 nuevos casos. Ya hay una ley de apoyo a las familias aprobada en el Congreso, pero aún no cuenta con partida presupuestaria, por lo que los afectados (familias y pacientes) siguen sin ver ni un solo eurol. El vizcaíno Jaime Lafita es, precisamente, el impulsor del festival DalecandELA, que celebra este fin de semana su cuarta edición en Getxo, en el marco incomparable del Puerto Viejo, que se cierra al tráfico para la ocasión. En 2021, Lafita también culminó una travesía de diez días entre Getxo y Bruselas en velero y bicicleta tándem, con la que completó 900 kilómetros, para solicitar más recursos para la investigación. «Se puede seguir disfrutando de la vida con esta enfermedad», comentó a este periódico.

