El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente María Pérez, cuatro veces campeona mundial
Logo Patrocinio
Abraham Boba, el amado líder. Ania López

León Benavente, orgiásticos, intelectuales y bailongos en el Dale Candela Fest

El cuarteto capitalino llenó la explanada del Puerto Viejo de Getxo de un público predispuesto que le acompañó en un salto al hiperespacio en modo danzón y mecánico. Un concierto de lo mejor del año

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:06

Estuvo llena de gente la explanada del Puerto Viejo de Algorta este viernes, segunda jornada de las cuatro del solidario 4º Dale Candela Fest, que ... ya saben lucha contra la enfermedad degenerativa ELA. Las mayores aglomeraciones del viernes, surcadas de muchos jóvenes, se vivieron durante los conciertos de Los Zigarros valencianos (muy bueno su show pero claramente en U: arranque guitarrero, ecuador más lento con importancia del piano, y final otra vez guitarrero, rock-a-roller e infeccioso) y de los capitalinos León Benavente, que dieron uno de los mejores conciertos del año, de 16 temas en 73 minutos, de ellos siete cortes de los diez de su quinto y último disco, 'Nueva sinfonía del caos' (25).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  2. 2 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  3. 3

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  4. 4

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  5. 5

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  6. 6

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia
  7. 7 Finalizan las retenciones en la A-8 tras el choque entre seis vehículos en Muskiz
  8. 8

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  9. 9

    Vecinos de Laredo se movilizan contra el macropolígono: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  10. 10

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo León Benavente, orgiásticos, intelectuales y bailongos en el Dale Candela Fest

León Benavente, orgiásticos, intelectuales y bailongos en el Dale Candela Fest