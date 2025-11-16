El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los servicios de limpieza retiran un contenedor quemado a las 3:00 horas en la calle Gordoniz. E.C.

Otros seis contenedores ardieron esta madrugada en Bilbao tras el Euskadi-Palestina

Durante la tarde del sábado, también se registraron cuatro containers quemados en la marcha organizada por Palestinarekin Elkartasuna

A. Mateos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:55

Los bomberos de Bilbao tuvieron un intenso trabajo en la madrugada del sábado al domingo. Se registraron hasta seis contenedores incendiados entre las 00:45 ... horas y las 4 de la mañana y todos ellos en diferentes puntos del centro de la capital vizcaína, según fuentes municipales. Los fuegos se registraron en Gregorio de la Revilla, Alameda Urquijo, Fernández del Campo y Gordoniz. En esta última calle ardieron hasta tres depósitos.

