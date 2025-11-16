Otros seis contenedores ardieron esta madrugada en Bilbao tras el Euskadi-Palestina

Los bomberos de Bilbao tuvieron un intenso trabajo en la madrugada del sábado al domingo. Se registraron hasta seis contenedores incendiados entre las 00:45 ... horas y las 4 de la mañana y todos ellos en diferentes puntos del centro de la capital vizcaína, según fuentes municipales. Los fuegos se registraron en Gregorio de la Revilla, Alameda Urquijo, Fernández del Campo y Gordoniz. En esta última calle ardieron hasta tres depósitos.

Unas horas antes, otros cuatro contenedores fueron incendiados al paso de la segunda protesta que había sido convocada por Palestinarekin Elkartasuna, en la previa del partido entre las selecciones de Euskadi y Palestina que se celebró anoche en San Mamés. La jornada se saldó con un total de diez contenedores destruidos en apenas nueve horas.

Los incendios se originaron en Gran Vía, entre la Plaza Moyua y Sagrado Corazón. Durante la marcha, un desconocido lanzó una bengala encendida a un contenedor de papel, que no tardó en arder. Los bomberos actuaron con celeridad, pero no pudieron evitar que ardiera ese depósito de residuos y otro que estaba al lado. Un joven llegó a tiempo para quitar su motocicleta, pero otra que estaba aparcada a escasos metros pudo sufrir algún tipo de daño por el calor. También la corteza de un árbol ardió unos momentos hasta que los bomberos pudieron apagarlo.

La escena se repitió unos metros después, en el entorno del Sagrado Corazón, donde ardieron dos contenedores más, así como otro en la calle Doctor Areilza. Según informó el Departamento de Seguridad, durante esta manifestación, apoyada por GKS, también se registró algún que otro lanzamiento de botellas contra agentes de la Ertzaintza.