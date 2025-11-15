El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tres contenedores quemados, bengalas y petardos en la segunda de las protestas

Yvonne Iturgaiz

Tres contenedores quemados, bengalas y petardos en la segunda de las protestas

En la manifestación convocada por Palestinarekin Elkartasuna se ha utilizado pirotecnia y desconocidos han lanzado bengalas encendidas a varios depósitos de residuos

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Al menos tres contenedores han sido incendiados al paso de la segunda protesta que había sido convocada por Palestinarekin Elkartasuna, en la previa del partido ... entre las selecciones de Euskadi y Palestina que se celebra este sábado en San Mamés. La columna de manifestantes ha coreado gritos en contra de Israel y a favor de la causa palestina. También han lanzado consignas a favor de la amnistia de los presos y por la independencia. Durante la movilización se ha lanzado pirotecnia y se han prendido numerosas bengalas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  3. 3

    Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador%u2026 solo ropa muy concreta»
  4. 4

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  5. 5

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  6. 6

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  7. 7

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  8. 8 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  9. 9

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  10. 10

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres contenedores quemados, bengalas y petardos en la segunda de las protestas