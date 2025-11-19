Trabajadores denuncian el «bloqueo» en la negociación con el Ayuntamiento de Gernika Empleados municipales de LAB se han concentrado hoy miércoles frente al Consistorio local para reclamar «que resulevan los problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace años»

Iratxe Astui Gernika-Lumo Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

Un grupo de 40 trabajadores del Ayuntamiento de Gernika (Guztiontzako Herria) afiliados a LAB protagonizó ayer una concentración frente el Consistorio local para denunciar el «bloqueo» en la mesa de negociación municipal, «que arrastramos desde hace un año y medio». Representantes del sindicato abertzale señalaron de hecho que «desde hace 18 meses», no se ha producido ningún avance de cara a resolver «los problemas estructurales que venimos denunciando desde hace años», criticaron.

El personal recordó en ese sentido que a comienzos del año pasado, el Ejecutivo de la villa foral «parecía que nos abría una vía de entendimiento con dos mesas de negociación, pero desde marzo de 2024 no hemos sido convocados a ninguna otra más».

Los representantes de la central sindical denunciaron, asimismo, la «falta de comunicación y transparencia» por parte del Ejecutivo gernikarra con su plantilla. «No hacen más que dar la espalda a los problemas reales que arrastramos desde hace un lustro». Entre sus reivindicaciones subrayan el cumplimiento de la sentencia judicial vinculada a la Valoración de Puestos de Trabajo de 2019, la negociación y aplicación de un plan integral para abordar las carencias estructurales recogidas en el informe de 2020 y la cobertura de vacantes y bajas.

Además, reclaman «la activación de la promoción interna», así como «la elaboración de un plan de recursos humanos que permita planificar jubilaciones y avanzar en el relevo generacional».

Desde LAB aseguraron que «la paciencia se ha agotado» tras años de parálisis tanto en el Ayuntamiento como en los organismos autónomos y que han iniciado una nueva fase de denuncia pública, tanto dentro del propio Ayuntamiento como en la calle, para forzar que se reactive la negociación y se encaucen los problemas que consideran urgentes. Además, amenazan con continuar con las protestas «hasta que la situación se reconduzca y se dé una respuesta real a nuestra demandas laborales».

Temas

Gernika

LAB

Empleo