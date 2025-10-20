Puertos reparará el muelle de la Cruz Roja de Ondarroa y reordenará su entorno La intervención también incluye eliminar la grúa que existe junto al tinglado y crear un nuevo almacén en el edificio del carro varadero

La Cruz Roja del Mar de Ondarroa tiene su base y sus dotaciones en el puerto.

Mirari Artime Lunes, 20 de octubre 2025, 16:26

La Dirección de Puertos del Gobierno vasco reforzará la seguridad del muelle en el que se asienta el edificio que sirve de base para la Cruz Roja del Mar de Ondarroa y reordenará su entorno para liberar espacio y dotar de más aparcamiento la explanada situada en el centro de la dársena.

Con un plazo de ejecución de dos meses adjudicados a la empresa Urre, S. A, la intervención contempla la limpieza y reconstrucción de elementos metálicos de la zona degradada tras el edificio de la entidad benéfica. «En ese espacio, además, un sifón ha ido generando un gran socavón en la coronación del talud natural existente», detalla el informe del Gobierno vasco.

«Ese fenómeno geológico natural donde el agua del mar sale a presión a través de galerías subterráneas ha expulsado material muy duro en forma de grandes bloques de piedra, que también se eliminará», añade.

Por otra parte, existe un vallado perimetral del socavón que se restaurará manteniendo su geometría original, mientras que para delimitar el acceso al patio posterior al edificio de la Cruz Roja, se repondrá la barandilla que había desaparecido.

«También se repararán las fisuras detectadas». Las obras, que tendrán una factura cercana a los 50.000 euros, incluirán la eliminación de la grúa que se encuentra junto al tinglado.

Reordenación

«Tras desmontar y achatarrar la pieza, se conseguirá ampliar una zona de aparcamiento que, debido a su ubicación a mitad del muelle de Egidazu, es utilizada como zona de acopio, instalación de casetas de obra, y demás utilidades estratégicas para la Dirección de Puertos», añade el proyecto.

Por otra parte, la actuación contempla habilitar una estancia de 100 metros cuadrados que sirva como almacén en el edificio del carro varadero. «En la actualidad sólo existe un carro de varada ya que durante la última década, se han eliminado dos de los tres que existían, y la actividad se ha reducido drásticamente», detallan desde el Gobierno vasco.

«Esto ha generado que el inmueble que albergaba toda la maquinaria y los materiales para trabajar en dicho servicio haya quedado muy liberados de espacio a los que se les puede dar una nueva funcionalidad».

Desde el Ejecutivo autónomo consideran que «con el paso del tiempo, infraestructuras, edificios y espacios que en su día eran necesarios, han quedado en desuso, y la falta de espacio útil en el muelle obliga a dar una vuelta de tuerca para disponer de más dominio público portuario».