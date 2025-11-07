El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los barcos de altura de Ondarroa no pueden faenar en caladeros de Escocia. M. Artime

La preocupación de la flota de altura de Ondarroa por la veda en Escocia llega a Bruselas

La eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia pide a la Comisión Europea compensaciones, plazos y un estudio del impacto económico de la medida

Mirari Artime

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

La inquietud y preocupación de la flota de altura del puerto de Ondarroa por la veda impuesta en caladeros tradicionales de Escocia, sobre 42 áreas marinas que superan los 32.000 kilómetros cuadrados, ha llegado a Bruselas. En concreto, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha reclamado a la Comisión Europea un paquete de medidas de protección para los barcos de la UE que faenan en la zona.

Con ese objetivo, ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Europeo en la que advierte que la decisión, –en vigor desde el 16 de octubre–, «supone una amenaza para la estabilidad económica y social del sector», con impacto tanto en la pesca artesanal como en la flota de altura vasca, y en especial la que opera en Ondarroa.

En su iniciativa, ha pedido a la Comisión que detalle las medidas compensatorias previstas para proteger a los pescadores afectados por las nuevas restricciones, así como los plazos y las condiciones en las que podrían activarse.

Colapso de empresas

Además, reclama un estudio de impacto para cuantificar las consecuencias económicas y laborales en las flotas de la UE que operan en aguas escocesas.

A su juicio, el cierre masivo de áreas, incluso cuando se justifica por objetivos de conservación, «debe ir acompañado de mecanismos de transición que eviten el colapso de empresas y empleos en los puertos de origen». En su argumentación recalca que «la conservación y la pesca no son antagonistas si se planifican bien las transiciones».

