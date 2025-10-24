Manu Monge pone poesía a fenómenos del universo «que podemos apreciar en Urdaibai» El geólogo afincado en Gernika despierta interés y conciencia en un libro que convierte en relatos cortos la geodiversidad

El geólogo Manu Monge, residente en Gernika, ha publicado 'Del universo al centro de la Tierra', un libro que reúne 52 relatos breves sobre procesos geológicos que, según afirma, «también podemos apreciar en nuestro entorno más cercano, sin salir de Urdaibai». Monge, que además preside la sección europea de la Asociación Internacional para la Conservación del Patrimonio Geológico, busca con esta obra «emocionar» al lector y generar un sentimiento de respeto y protección hacia la riqueza geológica.

Aunque los textos parten de fenómenos del universo, muchos de ellos pueden observarse directamente en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. «Las ciencias de la Tierra también forman parte de nuestra vida diaria», subraya el autor.

El libro, ilustrado por Begoña Peña y prologado por Rosa María Mateos –recientemente nombrada directora del Instituto Geológico y Minero de España– invita a descubrir «con calma» elementos del paisaje que a menudo pasan desapercibidos como la formación de los cantos rodados de la playa de Harribolas, las dunas de Laga y Laida, las marismas, las calizas y fósiles, los paisajes montañosos, el calentamiento global, e incluso catástrofes como la galerna que azotó Bermeo en 1912.

'El abrazo'

Monge también aborda en sus relatos otros fenómenos geológicos, que describe mediante una sugerente prosa poética. Entre líneas, desvela por ejemplo el origen de formaciones como el flysch de Matxitxako. Los textos llevan por título nombres evocadores como 'En la bahía', 'Cantos rodados' o 'El abrazo', capaz de ayudar a comprender la actividad volcánica submarina en Arratzu. «La Reserva de la Biosfera de Urdaibai no se puede disociar de su biodiversidad geológica», concluye el autor.

