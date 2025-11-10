Lekeitio arranca el diseño de un plan joven con un sondeo y varias charlas La convocatoria está dirigida a los vecinos que tienen entre 18 y 30 años

Un grupo de jóvenes disfrutan del tiempo libre en la calle.

El Consistorio de Lekeitio ha empezado a diseñar un plan joven para conocer las inquietudes de las personas que residen en el municipio costero con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.

La iniciativa también persigue implicar a este sector de la población en elaborar y poner en práctica propuestas encaminadas a mejorar las cuestiones que les afectan y preocupan.

A las seis de la tarde

Con ese objetivo, desde el Consistorio han activado un encuesta online a través de la página web municipal, que se completará con la celebración de charlas.

La primera tendrá lugar el próximo viernes día 14, mientras que el segundo encuentro se desarrollará el día 21. Las dos citas serán a las seis de la tarde, en el espacio Txitxintokia.

