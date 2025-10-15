Lea Artibai repartirá 18.000 euros entre las mejores ideas emprendedoras Los ciudadanos también podrán votar online a favor de los negocios que se adaptan a las necesidades de la comarca

Los emprendedores de Lea Artibai tienen premio como en la edición del pasado año.

La Fundación Leartibai repartirá 18.000 euros entre las mejores ideas emprendedoras que se han puesto en marcha a lo largo del pasado ejercicio o hasta primeros de octubre de este año.

«Nuestro objetivo es promover el desarrollo económico de la comarca y la creación de nuevas empresas forma parte de esa misión», han señalado desde el órgano comarcal que ha puesto en marcha la iniciativa 'Leartibai Sariak 2025'.

La convocatoria, organizada con la ayuda de la Diputación, la Mesa de las Cooperativas, la asociación de Desarrollo Rural y los 12 ayuntamientos, reconocerá las iniciativas puestas en marcha en ocho categorías que recibirán entre 500 y 2000 euros.

El jurado seleccionará la mejor empresa innovadora, el negocio más destacado en el sector hostelero, turístico y de servicios, así como en el área comercial.

La lista de galardonados también incluirá el premio a la empresa cooperativa, a la mujer emprendedora y al más joven, así como a la idea de negocio definida por estudiantes de FP y a la creación de nuevas oportunidades en el medio rural.

Entre los criterios que se aplicarán figuran su viabilidad económica y su carácter innovador, además de las inversiones realizadas para la puesta en marcha del negocio y la creación de empleo.

Online

Los ciudadanos también podrán participan en el certamen. La Fundación subirá a su canal de Instagram las ideas de negocio que se presenten a estos premios y los interesados podrán valorar las ideas de negocio entre el 3 y el 12 de noviembre (ambos inclusive) que, en su opinión, mejor se adapten a las necesidades de la comarca.

«Bastará con darle un me gusta y el 14 de noviembre se sorteará una hermosa cesta compuesta por productos locales de Hamen Bertokoa entre todas las personas hayan dado su voto», han añadido. El ganador lo recibirá el 19 de noviembre, en el acto de entrega de premios.