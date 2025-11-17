Influencers gastronómicos arriban a Bermeo para lanzar el bonito del norte Entre los cinco creadores de contenido darán a conocer las cualidades de la especie y la actividad de los arrantzales de bajura a más de 1,4 millones de seguidores

La flota de bajura de Bizkaia, integrada en la asociación de productores Opescaya que agrupa a 62 buques de pesca desde Zierbena a Ondarroa, quiere que el bonito del norte también conquiste las redes. Y con ese objetivo ha invitado a cinco conocidos influencers gastronómicos que han arriba a Bermeo para empaparse de la actividad arrantzale y difundirlo entre sus cerca de 1,4 millones de seguidores.

La primera acción de estas características que activa el sector persigue «acercar al gran público la historia, el sabor y el origen del bonito del norte», ha explicado el presidente de Opescaya, Aurelio Bilbao. «Al mismo tiempo, creemos que son altavoces clave, para que sus seguidores, sobre todo los jóvenes, vean el muelle, la lonja, las manos que trabajan el pescado y entiendan porqué la pesca artesanal del Cantábrico es un ejemplo de sostenibilidad», ha añadido el presidente de la federación de cofradías de Bizkaia, Eusebio Arantzamendi.

«Venimos a aprender, para luego divulgar con información y entretenimiento a la audiencia sobre la importancia de incluir el pescado en la alimentación, pero sabiendo de dónde y cómo viene», han señalado minutos antes de conocer en primera persona los pilares sobre los que se sustenta la actividad pesquera.

En el grupo de creadores digitales que primero han visitado la lonja y luego han participado en una subasta han tomado parte Isabel Sorribas (@hoycomemosconisi), especialista en cocina sencilla y gastronomía viajera, con una comunidad muy activa y Clara Martínez (@guinda.guindilla), creadora digital apasionada de la cocina de temporada y el producto local.

También han acudido Iñaki (@inakigastro), uno de los referentes gastronómicos del norte, conocido por sus recetas, recomendaciones y divulgación culinaria, Maxi Aj (@maxiaj), viajero, centrado en experiencias culinarias alrededor del mundo e Iñaki Ibaibarriaga (@guk_green), divulgador del territorio, de planes, productores y gastronomía.

Esencia marinera

«Nuestro reto es que, detrás de cada publicación o story, los seguidores no se queden sólo con las recetas que pueden elaborarse con el bonito, sino con la esencia de un municipio marinero, de cómo los pescan pieza a pieza y de la importancia de las mujeres y neskatillas para que todo funcione», han añadido desde el muelle mientras lanzaban las historias en directo. «De eso nos encargamos nosotros», han insistido.

El itinerario ha incluido adentrarse en la planta congeladora del puerto bermeano, así como en la histórica conservera Serrats para acercar a sus comunidades digitales el valor humano, cultural y gastronómico de una especie icónica para la flota vizcaína.

Posteriormente, la experiencia se ha completado con la degustación de un menú a base de bonito acompañado de anchoas del Cantábrico, ambos productos con sello de pesca sostenible MSC. «Auténticas delicias», han confesado los influencers.

El compromiso institucional con la pesca sostenible, la flota artesanal de Bizkaia y la promoción de productos de origen Cantábrico ha corrido a cargo del viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue y la directora de Pesca y Acuicultura, Ixone Soroa.