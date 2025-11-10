La flota atunera registra un 26% más de solicitudes para trabajar a bordo El sector, con base mayoritaria en Bermeo, suma hasta ahora 809 peticiones a través del programa 'empleAtún'

Los tripulantes de un atunero de Bermeo en plena faena con una de las redes que emplean para la pesca de túnidos.

La flota atunera vasca continúa consolidándose como uno de los principales motores laborales dentro del sector marítimo. La plataforma 'empleAtún, impulsada por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), con gran peso entre las empresas armadoras con base en Bermeo, ha registrado a lo largo de este año un crecimiento del 26,6% en las solicitudes de empleo respecto al año anterior, hasta alcanzar las 809 candidaturas.

Este aumento confirma el atractivo profesional de una actividad que opera a escala global y afronta un momento «crucial» para garantizar el relevo generacional de sus tripulaciones. El 77,3% de los aspirantes procede en especial de Galicia, País Vasco –donde se concentra la flota con base en Bermeo– , además de Andalucía. No obstante, también destaca la llegada de otros perfiles «procedentes de países como Francia, Argentina, Indonesia o México», detallan fuentes de la organización Opagac.

Desde el lanzamiento del programa 'empleAtún', en octubre de 2023, las empresas asociadas al mismo han publicado un total de 41 ofertas laborales para poder cubrir una amplia variedad de perfiles, «desde capitanes, oficiales y jefes de máquinas hasta rederos, cocineros, engrasadores o personal de marinería», enumeraron.

En la actualidad, el sector atunero emplea a 2.400 profesionales «que tienen una media de edad entre 42 y 50 años», apuntaron asimismo.

Conexión con el Índico

Por otro lado, el esfuerzo de las empresas por acercar la actividad pesquera a nuevas generaciones y captar talento se ha redoblado en el último ejercicio con la oferta de jornadas informativas como las impartidas el mes pasado en el Centro Nacional de Formación de Bamio (Galicia) y en el CIFP Náutico Pesquero de Bermeo, uno de los centros clave para la formación de futuros profesionales de la flota vasca.

La flota atunera de Bermeo tendrá un papel destacado, con un stand virtual permanente, en la nueva edición de Merkalan, la feria de empleo del Servicio Vasco de Empleo, que se celebrará entre maána martes y el jueves en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria.

Durante las tres jornadas de la cita, el grupo Albacora –uno de los principales armadores con base en Bermeo– ofrecerá el taller 'La mar como oficina: trabaja en un barco atunero', dentro del espacio Txoko 'Descubre tu Camino'. La sesión profundizará «en las oportunidades laborales que ofrece la flota y en las posibilidades de construir una carrera profesional estable en alta mar», avanzaron desde la armadora bermeana.

El taller contará, además, con una conexión en directo desde el océano Índico con Daniel Ferreiro, conocido en redes sociales como Capitán Tarteras, jefe de cocina en el atunero 'Pacific Star' de la compañía, que compartirá su experiencia y visión del trabajo a bordo.

