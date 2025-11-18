Las familias numerosas de Lea Artibai tienen una cita en Markina Hirukide atenderá las consultas y detallará las novedades de las últimas medidas que afectan al colectivo

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, acudirá este jueves a Markina para atender a los interesados y explicar los servicios y actividades de la entidad.

También se detallarán los derechos, ayudas y bonificaciones públicas existentes en la comunidad autónoma para este tipo de familias. Asimismo, se atenderán las dudas, sugerencias y reclamaciones que trasladen los asistentes.

El encuentro se celebrará en el espacio cultural Uhagón tanto en horario de mañana, desde las nueve y media hasta las dos del mediodía, como a partir de las tres de la tarde hasta las 18.00 horas.

Nuevas leyes

Antes de atender a los asistentes, entre los temas que se tratarán figuran las novedades sobre la nueva ayuda a la crianza y mantenimiento de los hijos, las ayudas y descuentos existentes en Markina, así como en municipios de la comarca y el anteproyecto de la nueva Ley de Familias.

En la actualidad, Hirukide, una ONG declarada desde el año 2003 entidad de utilidad pública por el Gobierno vasco, está integrada por más de 8.300 familias numerosas y se centra en defender los derechos de este colectivo.