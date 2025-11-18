El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una familia numerosa se prepara para irse de vacaciones. E. C.

Las familias numerosas de Lea Artibai tienen una cita en Markina

Hirukide atenderá las consultas y detallará las novedades de las últimas medidas que afectan al colectivo

Mirari Artime

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:07

Comenta

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, acudirá este jueves a Markina para atender a los interesados y explicar los servicios y actividades de la entidad.

También se detallarán los derechos, ayudas y bonificaciones públicas existentes en la comunidad autónoma para este tipo de familias. Asimismo, se atenderán las dudas, sugerencias y reclamaciones que trasladen los asistentes.

El encuentro se celebrará en el espacio cultural Uhagón tanto en horario de mañana, desde las nueve y media hasta las dos del mediodía, como a partir de las tres de la tarde hasta las 18.00 horas.

Nuevas leyes

Antes de atender a los asistentes, entre los temas que se tratarán figuran las novedades sobre la nueva ayuda a la crianza y mantenimiento de los hijos, las ayudas y descuentos existentes en Markina, así como en municipios de la comarca y el anteproyecto de la nueva Ley de Familias.

En la actualidad, Hirukide, una ONG declarada desde el año 2003 entidad de utilidad pública por el Gobierno vasco, está integrada por más de 8.300 familias numerosas y se centra en defender los derechos de este colectivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  4. 4 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  5. 5

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  7. 7 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  8. 8

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  9. 9

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las familias numerosas de Lea Artibai tienen una cita en Markina

Las familias numerosas de Lea Artibai tienen una cita en Markina