Las cooperativas de la comarca generan más de 2.200 puestos de trabajo Empresas de Lea Artibai y Busturialdea, que cuentan con 1.862 socios, destacan el alto impacto económico que genera su actividad, así como la aportación social

Mirari Artime Jueves, 2 de octubre 2025, 15:26 Comenta Compartir

Las cooperativas de Lea Artibai y Busturialdea han destacado el alto impacto económico y social que generan en la comarca. Para la asociación Kooperatiben Mahaia Elkartea, que sienta en torno a una mesa a firmas como Burdinola, Cikautxo, Eika y Fagor Arrasate, además de Kide, Laboral Kutxa y Maier, la repercusión que alcanzan se refleja en los datos.

Así, el último balance presentado en la jornada celebrada en Markina con motivo del Año Internacional de este tipo de empresas revela que mantuvieron un total de 2.261 puestos de trabajo en la zona. Además, cuentan con 1.862 personas socias, de las cuales 560 son mujeres (25%), y el pasado ejercicio realizaron inversiones por 24,6 millones de euros.

En esa misma línea, detallaron que registraron ventas por valor de 707,8 millones, destinaron un volumen de compras de 13,4 millones en la zona y contribuyeron con 3,5 millones al Cofid, es decir a la aportación que realizan para la educación y otros fines de uso público.

«A lo largo de sus 20 años de andadura, la mesa de cooperativas ha apoyado la creación de 41 nuevas firmas y ha repartido subvenciones por valor de 407.000 euros para inversiones iniciales», han indicado. «En el marco del programa Talentatu, además, colaboramos anualmente con 3.000 alumnos y 29 centros educativos», añaden.

A través de esa iniciativa dirigida a los chavales de la comarca persiguen crear, atraer y fidelizar el talento. Para ello, a lo largo del curso organizan numerosas actividades para promocionar los estudios STEM, –carreras y disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas– acercar el tejido empresarial a los jóvenes y dar a conocer el cooperativismo y sus valores.

Negocios innovadores

Actualmente, la asociación se centra en nuevas estrategias para dar respuesta a la necesidad de reindustrialización que se detecta en Lea Artibai. «En esta mesa de trabajo, bautizada como 'Birsortu', participan los responsables de innovación y nuevos negocios de las cooperativas asociadas», han adelantado.

«El objetivo es atraer negocios innovadores de base tecnológica, fortalecer el tejido industrial, y alimentar la innovación y emprendimiento permanente», han manifestado desde la entidad que forma parte del patronato de la Fundación Leartibai a partir de 2008.

«El cooperativismo no es un modelo de negocio diseñado para enriquecer a las personas socias, sino para enriquecer a toda la sociedad», ha declarado la presidenta del Congreso y de la Comisión Permanente de la Corporación Mondragón, Leire Mugerza. Para el presidente de Eika, Iñigo Arrieta, por su parte, también resulta destacable la importancia de los valores cooperativos.