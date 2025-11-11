Busturia expone en Madrid un capítulo clave de su memoria histórica La Euskal Etxea acogerá a partir del jueves la muestra 'Hradištko. Cuando los dientes de león no florecían', fruto del hermanamiento entre Busturia y la localidad checa donde fue asesinado el busturitarra Anjel Lekuona

El alcalde de Busturia, Aitor Aretxaga (a la izquierda) y el embajador de la República Checa, Libor Secka, durante el acto de la instalación del totem sobre la figura de Anjel Lekuona, en Busturia.

Iratxe Astui Busturia Martes, 11 de noviembre 2025, 14:55

El Ayuntamiento de Busturia inaugurará este jueves, en la Euskal Etxea de Madrid, la exposición titulada 'Hradištko. Cuando los dientes de león no florecían'. La muestra enmarcada dentro de la iniciativa 'Busturia Gogoan. Memoriaren Lekuko' y que cuenta con la colaboración del instituto Gogora, la secretaría general de Acción Exterior, Euskadi Global y el centro de la diáspora vasca, recoge el trabajo desarrollado por el municipio en la recuperación de su memoria histórica.

La iniciativa se inscribe también en el acto de hermanamiento entre Busturia y la ciudad checa de Hradištko, que gira en torno al busturitarra Anjel Lekuona, deportado desde Francia tras la Guerra Civil. «Fue fusilado el 10 de abril de 1945 en el campo de concentración nazi de Hradištko, donde permanecía como prisionero», señalan fuentes municipales. En homenaje a su figura, Busturia instaló en 2022 la primera 'Stolperstein' -una baldosa de tropiezo dorada en recuerdo a las víctimas del nazismo- colocada en Euskadi y en 2024 un tótem conmemorativo en el barrio de Altamira.

Testimonio de paz

El acto de inauguración contará con la participación del alcalde de Busturia, Aitor Aretxaga, representantes municipales y una amplia delegación institucional entre los que figurarán Jana Polijkova, responsable de Cultura de la Embajada Checa en Madrid; Ziortza Olano, directora para la comunidad vasca en el exterior; Alberto Alonso, director de Gogora y Lucie Hašková, teniente de alcalde de Hradištko y coautora de la muestra.

«Esta muestra y el hermanamiento de Busturia y Hradištko son un testimonio de paz, armonía, solidaridad y un proyecto compartido que mira al futuro», subrayó el mandatario busturitarra. La exposición recoge documentos, fotografías y testimonios los prisioneros del campo de trabajo y exterminio de la localidad checa, además de elementos presentes en Busturia como la señal del hermanamiento, el tótem dedicado a Lekuona y la réplica en relieve de la 'Stolperstein', diseñada por el artista alemán Gunter Demnig dentro de un proyecto que ya supera las 75.000 piezas instaladas en más de una veintena de países para recordar a víctimas del nacionalsocialismo.