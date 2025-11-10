El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El trabajo busca conocer la historia de los niños exiliados de Lekeitio y de Ondarroa. L. U.

Buscan a los niños de Ondarroa y Lekeitio que fueron exiliados en la Guerra Civil

El trabajo corre a cargo de la asociación cultural Intxorta 1937

Mirari Artime

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:59

La asociación cultural Intxorta 1937, que trabaja para la recuperación de la memoria de los niños que fueron exiliados en la Guerra Civil española, ha pedido la colaboración de la ciudadanía de Ondarroa y Lekeitio.

En concreto, quiere completar la lista de las personas que han sido identificadas en ambos municipios. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de sendos ayuntamientos, se centra en todas las personas que tenían hasta 16 años en 1936.

Relatos

El estudio se extiende a los lugares en que residieron, las vicisitudes que vivieron y, en los casos en que sea posible, se persigue completarlo con fotografías y un breve historial de sus vidas o entrevistas en profundidad. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 678242031.

