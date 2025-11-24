La BBC elige Bermeo como modelo frente al cambio climático La cadena británica incluye la restauración costera del Tonpoi en su nueva serie 'Living Legacy', estrenada en la convención COP30

Bermeo Lunes, 24 de noviembre 2025

El plan de restauración medioambiental desarrollado en el entorno natural de Tonpoi, en Bermeo, ha sido seleccionado por la BBC para formar parte de 'Living Legacy' (Legado vivo), su nueva serie documental sobre soluciones globales frente a la crisis climática. La producción, presentada en la última Cumbre del Clima COP30 celebrada en Belém (Brasil) y avalada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), reúne historias de conservación filmadas en 15 países con el objetivo de «mostrar, a través de experiencias reales, cómo la recuperación de ecosistemas puede mejorar la calidad de vida, reducir emisiones y generar comunidades más resilientes».

El capítulo dedicado a Euskadi se centra precisamente en la transformación del área de acantilados próxima a la Atalaya de Bermeo, una intervención desarrollada durante dos años dentro del proyecto Life Urban Klima 2050, impulsado por el Gobierno vasco a través de la sociedad pública Ihobe y la participación del Ayuntamiento de Bermeo, entre otras entidades. El enclave, situado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y colindante con la Red Natura 2000, arrastraba un elevado nivel de degradación debido a la erosión, la presión humana y la pérdida de cubierta vegetal. La actuación ha convertido el área en un espacio regenerado, resiliente y accesible para la ciudadanía.

Las medidas aplicadas han permitido recuperar los acantilados mediante la plantación de especies autóctonas adaptadas a las condiciones del Cantábrico. También se han regenerado tres hábitats clave –el litoral costero, la campiña atlántica y el encinar cantábrico–, para favorecer la biodiversidad. «Durante la intervención se plantaron cerca de un centenar de árboles y 1.200 arbustos, y además se habilitaron senderos que permiten a la población acceder a las calas costeras y disfrutar de un entorno natural», destacan desde el Gobierno vasco.

Asimismo, la actuación ha tenido un notable componente social, ya que en la actualidad el Tonpoi se presenta como una infraestructura verde periurbana de uso público destinada a actuar como refugio climático. El diseño se ejecutó «con materiales naturales y criterios de sostenibilidad, para integrarlo en el paisaje», destacaron las mismas fuentes.

Narrado por Jane Goodall

El tráiler de 'Living Legacy' plantea la pregunta : «¿Pueden las sociedades humanas y la naturaleza crecer juntas?». A partir de esa premisa, la serie recorre iniciativas desarrolladas en todo el mundo, «desde los guardianes de manglares en Kenia hasta equipos de investigación marina en el Pacífico».

El documental narrado por la desaparecida doctora y etóloga Jane Goodall, «nos muestra que la conservación de la naturaleza realmente funciona, ya que aporta beneficios reales y tangibles tanto a las personas como a los ecosistemas», afirmó por su parte Gretel Aguilar, directora general de la UICN. El capítulo referente al Tonpoi de Bermeo en la BBC se puede visionar a través de este link: https://www.bbc.com/storyworks/living-legacy/basque-country-regenerating-bermeos-abandoned-coastline-into-a-greener-corridor