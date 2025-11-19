Arrancan las obras de la nueva fábrica de hielo de Ondarroa para los pesqueros Durante los trabajos, en el que se desarrollará la costera de la anchoa, el suministro a los barcos estará garantizado en las viejas instalaciones

Mirari Artime Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

La modernización de las instalaciones del puerto de Ondarroa ha comenzado la cuenta atrás con el inicio de las obras para construir la nueva fábrica de hielo en la lonja pesquera.

Los trabajos correrán a cargo de la unión temporal de empresas, UTE Giroa Kuari Ondarroa, que contará con un presupuesto de 3,8 millones de euros, con cargo a los presupuestos del Gobierno vasco de este año y del próximo ejercicio.

Entre los criterios que el Ejecutivo autónomo ha priorizado a la hora de adjudicar tanto la dirección como la ejecución del proyecto destacan la solvencia económica y la prestación del servicio de asistencia técnica en caso de averías en los equipamientos.

Otro de los aspectos que más han valorado ha sido la eficiencia energética de la producción, que tras su puesta en marcha alcanzará los 29,69 kWh/tonelada de hielo en placa y 36,52 para generar el que se conoce como tipo escama.

La ejecución de las dotaciones que acaba de dar sus primeros pasos se prolongará ocho meses, aunque en un principio estaba previsto que estuviesen operativas para la primavera en coincidencia con la llegada de buena parte de la flota del Cantábrico que participa en las costeras de la anchoa y del verdel.

«No obstante, el suministro de hielo estará garantizado porque se mantendrán operativas las viejas instalaciones», han indicado desde la cofradía de pescadores que se encarga de su gestión.

«Al incluir toda la maquinaría nueva, la planta antigua estará en marcha hasta arrancar la producción en el edificio de la lonja», han añadido. En una buena campaña pesquera llegan a suministrar entre 10 y 14 mil toneladas de hielo, según el número de embarcaciones que atraque en el muelle.

Cuatro trabajadores

Precisamente, para atender cualquier demanda sin riesgo de desabastecimiento, la futura fábrica estará equipada con la tecnología más avanzada. Distribuida en dos plantas, con una superficie que superará ligeramente los 600 metros cuadrados, para los mayoristas de pescado que trabajan en la lonja tendrá capacidad para generar unas 50 toneladas hielo en escama.

En cuanto al servicio a los barcos, para la que se dispondrá de dos salidas –una al norte y otra al este– producirá 60 toneladas de tipo placa. «El número de trabajadores será de un máximo de cuatro personas, dos por planta», según se recoge en el plan aprobado por el departamento de Agricultura, Desarrollo, Alimentación y Pesca.

Con su ubicación en el muelle este de la dársena, además, se resolverán las quejas de los vecinos que viven en el entorno de la actual fábrica por los ruidos y el olor a amoníaco, un compuesto químico fundamental para producir hielo cuyo cometido, a grandes rasgos, es congelar el agua.

«El plan contempla todas las medidas correctoras y de mantenimiento necesarias en cuanto a emisiones contaminantes, aguas residuales o sistemas contra incendios», se destaca en la actuación que ha empezado con la obra civil en la que se incluyen pequeñas demoliciones, instalación de redes de saneamiento y trabajos de hormigón, entre otros.