Estos son los cortes de tráfico previstos por la 'Bilbao Night Running' que se celebra este sábado

Bilbao acogerá este sábado una nueva edición de la 'Bilbao Night Running', la carrera nocturna que reúne a decenas de miles de deportistas cada mes de octubre en la capital vizcaína. La salida tendrá lugar sobre las 19 horas en la explanada del estadio de San Mames y los corredores llegarán al Museo Guggenheim tras completar los 21 kilómetros que marca la media maratón. También estará la opción 'pirata', que rebaja el recorrido a diez kilómetros.

La organización prevé la participación de 20.000 atletas y el Ayuntamiento de Bilbao ha diseñado un plan de seguridad que obligará a modificar el tráfico en las principales calles del centro de Bilbao y ambas márgenes de la Ría durante la celebración de la carrera. La mayoría de las restricciones circulatorias, se producirán entre las 17.30 y las 22.30 horas, aunque los horarios podrían verse modificados por razones de seguridad a criterio de la Policía Municipal.

Las afecciones al tráfico se producirán especialmente en los barrios de Basurto, Indautxu, Abando, Olabeaga, Casco Viejo, Uribarri, Castaños, Zorrozaurre, Deusto, Ibarrekolanda y San Ignacio. En estas zonas, por donde discurrirá la carrera, se producirán restricciones en los accesos y salidas a garajes y aparcamientos, quedando algunos de ellos, sin acceso ni salida durante el transcurso de la carrera. También se ocuparán zonas de aparcamiento que serán valladas con anterioridad, advierte el Ayuntamiento en un comunicado.

Los más afectados por el evento serán los conductores del vehículo privado. Desde el Consistorio insisten, como ocurre en este tipo de celebraciones, en hacer uso del transporte público para llegar a Bilbao y moverse por la ciudad. En casos como los de este sábado, donde el tráfico sufrirá importantes alteraciones, recomiendan a los usuarios usar el metro o el tren.

Muchas de las líneas de Bilbobus y Bizkaibus tendrán que modificar sus habituales recorridos y paradas. Asimismo, quedarán suprimidas varias paradas de taxi y el servicio del tranvía finalizará a las 17.30 horas. El Ayuntamiento de Bilbao asegura que llevará a cabo la distribución y colocación de avisos con planos informativos en buzones, portales y garajes, con los detalles de los cortes y las posibles rutas alternativas en cada una de las zonas afectadas.

Afecciones al transporte público

- Bilbobus: Todas estas restricciones circulatorias obligarán a modificar los recorridos y paradas habituales de la mayor parte de las líneas. Los cambios se comunicarán a través de las redes sociales de Bilbobus, la app, los paneles informativos y en las propias marquesinas. Para más detalles se puede consultar el 010 (944 010 010 si se llama desde fuera de Bilbao).

- Taxis: Quedarán suprimidas durante las afecciones las paradas de taxi de la Avda. Abandoibarra, Avda. Madariaga, Gran Vía 83 y Arenal.

- Tranvía: Se realizará un corte de circulación desde las 17.30 horas hasta la finalización del servicio. Los últimos tranvías serán los siguientes: con salida de Bolueta hacia La Casilla (saldrá a las 16.46 horas y llegará a las 17.17 horas) y con salida de La Casilla hacia Bolueta (17.23-17.55 horas).

Accesos a Bilbao

- El puente Euskalduna permanecerá cerrado al al tráfico hasta las 20 horas.

- El mejor acceso a Bilbao para llegar a Indautxu y Abando será por Juan de Garay, en Zabalburu.

- La conexión entre ambas márgenes de la Ría en las zonas afectadas será por el puente de la Salve. Los puentes del Arenal, Ayuntamiento y Deusto permanecerán cerrados al tráfico. En este último, a las 20.15 horas, se abrirá un carril en sentido Deusto.

Abando/Indautxu

- La avenida Sabino Arana estará cerrada al tráfico entre Alameda Urquijo y Sagrado Corazón. El lateral de Sabino Arana, Sagrado Corazón y Gran Vía estarán cerrados hasta las 20:15 horas.

- En la Gran Vía se abrirá al tráfico el sentido de circulación desde la Plaza Sagrado Corazón hasta la Plaza Moyua, que mantendrá la conexión con el puente de La Salve a través de Alameda Recalde, que desde las 18 horas se cortará sentido Moyúa, desde la calle Mazarredo, dejando solo acceso a Abando y al tráfico transversal. Los vehículos que bajen por el puente de la Salve solo podrán girar a la izquierda por Mazarredo hacia Jardines de Albia. La subida queda libre.

- Se cuparán zonas de aparcamiento, que serán valladas con anterioridad, en varios tramos de la Avenida Abandoibarra, Paseo Anselmo Clavé, Paseo Uribitarte, calle Uribitarte, Ripa, Acebal Idigoras, Gran Vía (entre Moyua y Sagrado Corazón), Máximo Aguirre, Elcano y Mazarredo.

Basurto/Olabeaga

- Entre las 17.30 y las 20 horas, aproximadamente, se producirán cortes y restricciones de tráfico en los accesos a estos barrios. El mejor acceso para llegar a Basurto será por Avenida Montevideo o Juan de Garay-Autonomía. En este horario el Puente Euskalduna permanecerá cerrado al tráfico salvo para residentes de Olabeaga. La calle Felipe Serrate y el Camino Ventosa, restringirá el tráfico desde las 10:00, salvo a residentes, hotel y transporte. En ambas vías se ocupará previamente zona de aparcamiento. El acceso-salida a Olabeaga se realizará por Cuesta de Olabeaga. También se ocupará aparcamiento en ambos lados de la calle Luis Briñas entre Felipe Serrate y Alameda Urquijo.

Casco Viejo

- En esta zona, desde las 18 y hasta las 22.30 horas, los puentes del Arenal y el Ayuntamiento estarán cerrados al tráfico, así como las calles Sendeja, Viuda de Epalza y Arenal. Tampoco se podrá acceder a las calles Askao, Prim y Dolaretxe. El acceso a los garajes de Prim y Dolaretxe se podrá realizar desde Aurrekoetxea, donde personal de la organización regulará el paso. La calle Ribera también estará cerrada al tráfico desde el puente de la Merced, que permanecerá abierto, hasta le Arenal.

Uribarri/Castaños

- También entre las 18.30 y las 22.30 horas se producirán cortes y restricciones de tráfico en los accesos y salidas a estos barrios. Estarán cerrados la rotonda de la Plaza Ernesto Erkoreka, el Paseo Campo Volantín y la Avenida de las Universidades (incluido el acceso y salida a los garajes privados en estas dos últimas calles). El acceso a estas zonas se podrá realizar o bien a través de Avda. Zumalacárregui, Camino de las Piedritas, Trauko, Matiko, o bien desde el Puente de la Salve, Avda. Maurice Ravel, calle Uribarri, Travesía Ciudad Jardín, Tíboli. De la misma forma, para salir el barrio habrá dos opciones: calle Anselma de Salces, calle Uribarri, calle Trauko, Camino de las Piedritas, Avda. Zumalacárregui; o por Tíboli, Travesía Ciudad Jardín, Grupo Mirador a Bilbao, Avda. Maurice Ravel.

- Se quedarán sin acceso ni salida los garajes y aparcamientos de las calles Villarías y Amistad, entre las 18 y las 21 horas. A partir de esta hora se podrán utilizar mediante señalistas, en función del paso de la carrera, por la calle Buenos Aires.

Deusto/Zorrozaurre

- Desde las 18.30 y hasta las 22.30 horas se producirán cortes y restricciones de tráfico en la Avenida Lehendakari Aguirre, Avenida Madariaga y en Ribera de Botica Vieja, entre las calles Francesc Macià y Luis Power, sentido San Ignacio. El túnel de Carmelo Bernaola se cortará en sentido entrada al centro de Bilbao. El acceso se realizará desde los túneles de Ugasko, Rotonda San Pío X, calle Hermanos Aguirre (que cambia de sentido), Ribera Botica Vieja, calle Francesc Maciá (que cambia de sentido), Blas de Otero.

- A partir de las 19.30 horas, aproximadamente, se podrá acceder a esta zona por los Túneles de Carmelo Bernaola, calle Ballets de Olaeta, calle General Eraso. Por su parte las salidas de la zona se realizarán por Luis Power, Puente Euskalduna, a partir de las 20:00, y por Julio Urquijo, Túneles Carmelo Bernaola.

- Para dar servicio a la parte alta del barrio de Deusto, la calle Ramón y Cajal, desde la trasera de la Parroquia de San Pedro, verá modificado su sentido habitual de tráfico por lo que se podrá circular desde Pio X hasta la Avenida de Enekuri.

- Se ocupará aparcamiento previamente en Ribera Botica Vieja, Hermanos Aguirre, Ramón y Cajal, Avenida Galleteras y calle Cargueras.

- El puente Frank Gehry estará cerrado, y el acceso y salida a Zorrozaurre se realizará por el puente de San Ignacio. El Puente de Deusto permanecerá cerrado al tráfico (a las 20:15 horas, se abrirá un carril en sentido Deusto).

San Ignacio-Ibarrekolanda

- La carrera provocará cortes del tráfico y restricciones en la Avda. Lehendakari Aguirre y en las calles Larrakotorre, Luis Braille, Islas Canarias y Morgan, desde las 18:00 hasta las 22:30 horas. Los accesos al barrio se realizarán por Avda. Lehendakari Aguirre, calle Benidorm; por Avda. Zarandoa, calle Aragón, calle Catalunya; por Avda. Zarandoa, calle Aragón, calle Larakotorre, Benita Asas, Avda. Lehendakari Aguirre, calle Universidad de Oñati (que cambia de sentido hasta Arturo Campión); por la calle Txakolín; y desde el túnel de Ugasko a la Calle Ramón y Cajal, que en un tramo cambia de sentido. Por su parte las salidas se realizarán por Islas Canarias - Ribera de Elorrieta; y por las calles Orixe o Ibarrekolanda.

- Los garajes privados comprendidos entre la Avda. Lehendakari Aguirre y las calles Larrakotorre, Morgan y Avda. Madariaga quedarán sin acceso ni salida. Se ocupará aparcamiento en la calle Larrakotorre, Illes Balears y Luis Braille.

