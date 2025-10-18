20.000 atletas tomarán las calles de Bilbao

El Bilbao Night Running Fest, heredero del Bilbao Night Marathon, llega mañana a la capital vizcaína para batir todos los registros de participación. Desde las ... siete de la tarde se espera que 20.000 atletas tomen las calles de la villa para afrontar una renovada competición que se centra en las distancias de 21 kilómetros (12.150 runners) y la pirata de 10 kilómetros (8.500), dejando atrás el maratón, La aceptación ha sido tal que hay 20.650 personas que tienen dorsal y más de 4.000 en la lista de espera.

«Lo hemos conseguido sorpresivamente porque no esperábamos estas cifras. Nos movíamos por los 18.000 y seguimos estando en el top 10 de las carreras con más participación a nivel nacional. Las inscripciones se cerraron ya hace tres meses. Hemos logrado récords de todo tipo. La no celebración de la distancia de maratón ha sido primordial para aumentar el número de participantes», se felicitó Íñigo Elarre, organizador de esta gran fiesta del running nocturno que cuenta con la colaboración de EL CORREO durante la presentación de la carrera.

Habrá récord de participación vizcaína con más de 8.100 corredores y la proyección internacional es más considerable que años atrás con 4.368 atletas de 74 países (más de 1.000 franceses, 500 ingleses y 400 italianos). También habrá el doble de guipuzcoanos, cántabros y alaveses respecto a ediciones anteriores en el espectacular inicio del Bilbao Night Running Fest en San Mamés. «La salida va a ser escalonada con ocho cajones. La gente se va a colocar por tiempos y ritmos de carrera. La primera salida es a las 19 horas y la octava a las 19.30, lo cual permitirá un flujo más fluido a lo largo del recorrido. Así, hay quien va a hacer sus marcas y quien va a divertirse», consideró Elarre.

A la meta instalada en el Museo Guggenheim también llegarán más mujeres en la prueba de 10K. «El 54% son participantes femeninas. Habrá más que hombres en la carrera pirata. Y muchas pasan a la media maratón. En total, la inscripción femenina no tiene precedentes: 8.300 mujeres.

Figuras de primer nivel

Bilbao se sitúa junto a Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y San Sebastián como una de las ciudades de España que superan los 20.000 participantes en una carrera internacional. Por tercer año consecutivo la prueba forma parte del calendario mundial de la World Athletics, sello de calidad internacional que reconoce a las mejores carreras del mundo.

Por eso, en el Bilbao Night Running Fest estarán figuras de primer nivel como los kenianos Mkulia Kipkandie, Charles Katul, Felix Mursoi y el debutante y prometedor atleta Shadrack Ngumbau, así como los ugandeses Maxwell Kortek y Ezekiel Mutai. En élite femenina correrán los 21 kilómetros las kenianas Purity Kajuju y Stella Cheber, la ugandesa Rispa Cherop y la etíope Diniya Kedir. Y en la carrera pirata estará el plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos Fernando Carro, así como la alavesa Elena Loyo y la cántabra Dolores Marco.