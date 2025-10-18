El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los participantes de la edición de 2024 toman la salida en San Mamés. I. P.

20.000 atletas tomarán las calles de Bilbao

El Bilbao Night Running Fest ha desbordado las previsiones y da un salto de calidad con una enorme participación en los 21 kilómetros y el 10K

J. A. P. Capetillo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:52

Comenta

El Bilbao Night Running Fest, heredero del Bilbao Night Marathon, llega mañana a la capital vizcaína para batir todos los registros de participación. Desde las ... siete de la tarde se espera que 20.000 atletas tomen las calles de la villa para afrontar una renovada competición que se centra en las distancias de 21 kilómetros (12.150 runners) y la pirata de 10 kilómetros (8.500), dejando atrás el maratón, La aceptación ha sido tal que hay 20.650 personas que tienen dorsal y más de 4.000 en la lista de espera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»
  6. 6

    La buena hora de Eder Sarabia
  7. 7

    Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu
  8. 8

    Sanidad apunta a los vascos que viven en otras regiones como otra clave del desfase
  9. 9

    Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven del Pagasarri y absuelto
  10. 10

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 20.000 atletas tomarán las calles de Bilbao

20.000 atletas tomarán las calles de Bilbao