Los controles vacían los salones de juego de menores en Euskadi pero no frenan las apuestas 'online'

Los controles de acceso en los salones de juego y locales de apuestas instalados en el otoño de 2022 se han demostrado eficaces. Desde su ... implantación, a raíz de un nuevo reglamento aprobado por el Gobierno vasco, las inspecciones apenas detectan menores de edad en las máquinas. El pasado año, de las 2.803 visitas realizadas por la Ertzaintza derivaron seis expedientes sancionadores, todos ellos en establecimientos hosteleros, frente a los 25 que se registraron dos años antes, cuando la Policía autónoma acudió en 2.804 ocasiones con esta finalidad, según la memoria de la Dirección de Juegos y Espectáculos. Sin embargo, advierten instituciones, académicos y asociaciones, eso no significa que no jueguen. Lo hacen en muchos casos en bares, pero, sobre todo, 'online'.

El secretario técnico de la Asociación de Salones Recreativos y de Juego de Euskadi, Joseba Odriozola, pone en valor que no se detecte ningún menor en los salones. Además, subraya, los establecimientos son «cumplidores» con las normativas, algo que reflejan los «pocos expedientes» abiertos -también en otras materias que no tienen que ver con adolescentes- por el Departamento de Seguridad. En la misma línea, la directora de Juegos y Espectáculos, Nerea Aldai, expone que esos sistemas «han ayudado a bajar drásticamente» la cifra de menores que juegan en lugares físicos.

Aunque sigue siendo de manera presencial como más lo hacen, según la última Encuesta de Adicciones de Euskadi, publicada por el Departamento de Salud el pasado año y que recoge que el 12,4% de los jóvenes de 15 a 21 años habían participado en algún juego de manera física en el último año frente al 2,1% que lo había hecho en la red. «Sigue prevaleciendo el presencial, pero el 'online' crece y la accesibilidad es muy fácil», advierte Jon Antón, presidente de Ekintza Aluviz, asociación vizcaína que ayuda a personas afectadas por juego patológico y otras adicciones sin sustancias.

El responsable de la entidad está convencido de que medidas como los controles de acceso y facilitar la inscripción en el registro de autoprohibidos «han surtido su efecto», aunque, más allá de la desaparición de los menores de los salones y los locales de apuestas, hay otra «realidad», que es «la de los gastos y las jugadas», que van al alza. El pasado año se realizaron 37 millones de transacciones. En 2020 eran 27,5. Lideran el ranking la hostelería, con 14,4 millones de jugadas, y las apuestas en internet, que han crecido un 10,2% en cuatro años hasta alcanzar los 11 millones de operaciones. Son las de la red las que mayor recaudación aportan, con 173,4 millones de euros en 2024, el 41,8% del total.

Entiende Antón que es a la esfera digital y a la hostelería, que tiene 9.023 de los 14.637 permisos de máquinas en Euskadi, a donde «están yendo los menores». En su opinión, es necesario que este tipo de máquinas y las de apuestas deportivas exijan, como los salones de juego, «algún tipo de identificación» para evitar que jueguen, y en la esfera digital asegura que «un chaval se puede saltar muy fácil las normas consiguiendo una tarjeta o un DNI que, para cuando se dan cuenta sus padres, se ha fundido 10.000 o 20.000 euros».

Las claves 41,8% de los 414,7 millones de euros gastados en apuestas se recaudaron 'online'. Por internet se hicieron 11 millones de transacciones de los 37 millones registradas, solo por detrás de los 14,4 millones de las máquinas en hostelería.

Aldai puntualiza que «la presencia de menores en el juego en la hostelería es mínima», por lo que «no es el principal foco de preocupación». En cualquier caso, incide, «no por ello es menos importante y hay que dejar de tomar medidas para que la incidencia llegue a ser cero». Reconoce, además, que «hay propuestas encima de la mesa sobre la implantación de sistemas de identificación para mejorar el control y evitar el acceso de personas menores de edad y autoexcluidas y autoprohibidas a las máquinas de azar y tragaperras».

La directora centra el foco en internet, «un gran mundo en el que todavía hay mucho por hacer». El informe 'Prevalencia, hábitos y perfiles de las personas jugadoras en Euskadi', presentado en febrero por el Observatorio Vasco del Juego, dependiente del Departamento de Seguridad, expone que, en 2020, el 25% de los vascos que habían jugado alguna vez se iniciaron antes de los 18, un porcentaje que en 2024 se había reducido al 17,1% en la modalidad presencial y a un 20,6% en el formato digital. Pero la investigación introducía un matiz: los datos eran muy superiores entre el grupo de edad de 18 a 24 años.

Cambios en el sector

En 2020 no se distinguía entre las dos variantes, una prueba de cómo ha cambiado el sector, y se cuantificaba en un 60% las personas de esas edades que reconocían haber jugado siendo menores. En 2024, quienes lo habían hecho siendo menores de edad en lugares físicos estaban en un 34,6%, pero quienes lo habían hecho 'online' ascendían a un 60,6%. «A pesar de los esfuerzos por reducir el acceso de los menores al juego, todavía persisten preocupaciones sobre el número de personas que comienzan a jugar a una edad temprana. Especialmente destacable es lo que ocurre en el ámbito 'online', donde el colectivo juvenil es mayoritario», subraya el informe.

La responsable de Juegos y Espectáculos incide en esa apreciación y destaca que «es una modalidad de juego que está en alza y sobre todo entre menores». Tanto «los datos» como «la percepción general de la sociedad» lo confirman, y por ello la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza «trabaja a diario en la localización del juego 'online' ilegal y en la clausura de las páginas web». El Departamento de Seguridad, a raíz de detectar «casos de usurpación de identidad», está analizando además, con la vista puesta en «evitarlo», «distintas modalidades de identificación de las personas usuarias y registro en las páginas web».