Los controles vacían los salones de juego de menores en Euskadi pero no frenan las apuestas 'online'

El 60,6% de los apostantes vascos de 18 a 24 años empezó por internet y el 34,6%, en lugares físicos

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:33

Los controles de acceso en los salones de juego y locales de apuestas instalados en el otoño de 2022 se han demostrado eficaces. Desde su ... implantación, a raíz de un nuevo reglamento aprobado por el Gobierno vasco, las inspecciones apenas detectan menores de edad en las máquinas. El pasado año, de las 2.803 visitas realizadas por la Ertzaintza derivaron seis expedientes sancionadores, todos ellos en establecimientos hosteleros, frente a los 25 que se registraron dos años antes, cuando la Policía autónoma acudió en 2.804 ocasiones con esta finalidad, según la memoria de la Dirección de Juegos y Espectáculos. Sin embargo, advierten instituciones, académicos y asociaciones, eso no significa que no jueguen. Lo hacen en muchos casos en bares, pero, sobre todo, 'online'.

Espacios grises

