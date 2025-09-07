'Loot boxes', 'tipsters' e influencers, las nuevas puertas de entrada

Las microtransacciones con recompensas aleatorias están presentes, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, «como mínimo, en el 50% de los juegos ... de móvil y en el 35% de los de ordenador». Entre el 60% y el 82% de quienes pagan cajas sorpresa a diario, además, sufren ya problemas con los juegos de azar. Con esos datos no es de extrañar que el Congreso tramite un anteproyecto de ley para prohibir cualquier acceso de los menores a estas 'loot boxes'.

Juan Manuel Machimbarrena, doctor en Psicología y profesor en la UPV/EHU, explica que, «aunque en España todavía no se consideran formalmente juegos de azar», existe «similitud». Los menores son «los más vulnerables» y ya hay un 24% de adolescentes de entre 15 y 17 años que han adquirido 'cajas botín' en el último año».

El investigador, en todo caso, distingue entre las 'loot boxes', que presentan «sistemas de recompensas aleatorias obtenidas a cambio de dinero real o mediante la inversión de tiempo de juego, lo que genera dinámicas psicológicas comparables a las de las apuestas tradicionales», y el 'pay-to-win', que consiste en adquirir algún objeto «claramente definido desde el principio» para avanzar o mejorar en el juego. El primero es «un elemento del juego de azar», mientras que el segundo, «no». Son «dinámicas integradas sutilmente en videojuegos» en las que «las apuestas se producen sin ser plenamente conscientes de que están apostando» y que poco tienen que ver con «juegos tradicionalmente más estigmatizados, como las tragaperras o la ruleta».

Grupo específico

«El juego es como la energía: ni se crea ni se destruye, solo se transforma», asegura Jon Antón, presidente de Ekintza Aluviz, asociación de apoyo a personas con adicciones de juego, que cuenta con «un grupo de apoyo específico de videojuegos en Bilbao». «En unos años hemos pasado del arcade, que echabas una moneda por jugar, a no pagar por un juego pero sí por interactuar y tener un avatar, un arma, jugador de fútbol...», añade antes de advertir que, en muchos casos, estos juegos «llevan enlaces a casinos virtuales».

En ese sentido, Machimbarrena aborda otras cuestiones como «el papel que desempeñan algunos 'influencers' y canales, que fomentan hábitos de juego entre menores». Algunos perfiles populares, «incluso en ámbitos como el humor o el entretenimiento, pueden derivar a los adolescentes hacia canales de 'tipsters'», lo que «incrementa su alcance».

- ¿Qué son los 'tipsters'?

- Personas o canales que ofrecen consejos y pronósticos de apuestas deportivas mediante redes sociales. Aunque suelen presentarse como expertos que proporcionan predicciones fiables basadas en análisis estadísticos, muchos exageran sus aciertos o minimizan el riesgo real de pérdida, lo que puede llevar a jóvenes vulnerables a confiar en expectativas poco realistas de ganancias fáciles.