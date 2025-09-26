El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mirilla

Cocinas de ensueño

Marina Cocinas inauguró su nuevo showroom en Alameda Recalde21, que busca inspirar y reflejar la esencia del Grupo

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:47

Se cumplen casi 46 años desde que Francis Gainzarain fundó en 1979 la tienda Marina Cocinas, ubicada en la calle Ercilla. Este showroom, con el tiempo, fue creciendo hasta abarcar locales contiguos y convertirse en un hogar donde se exhiben las cocinas de alta calidad que representa Marina. El pasado jueves, Hugo Gainzarain, hijo del fundador y actual gerente del Grupo Marina, inauguró un nuevo espacio de más de 200 metros cuadrados. Este, más amplio y con un mayor showroom, busca inspirar y reflejar aún mejor la esencia de Marina.

Está situado en Alameda Recalde 21, donde conviven cocinas de diferentes estilos y diseños, adaptables a los gustos de cualquier familia y hogar. Entre las novedades, llaman la atención los increíbles muebles de cocina de Leicht; el envasador al vacío Quvac de Bora, incorporado en la encimera; las placas de inducción inteligentes y totalmente integradas de Bora, Miele y Gaggenau, con extractores integrados en la misma placa, en algunos casos invisibles; y el grifo Quooker, que ofrece agua hirviendo al instante, además de agua filtrada con gas o sin gas, con solo girar o presionar. Una variedad de innovaciones sorprendentes, con diseños modernos, atractivos y funcionales, que convierten estas cocinas en auténticos espacios de ensueño.

A la inauguración, amenizada por el grupo musical de Jazz, Twin Rooom, y con un sorpréndete y buen catering de Brass Catering, acudieron numerosos decoradores, ahora arquitectos de interiores, diseñadores, estudios de arquitectura, proveedores y clientes, entre los que se encontraban, Juan Carlos González, Oiana Mendieta, Ane Jimeno, Pablo López, Borja Vildosola, Jone Castaños, José Villoria, Aitor Elorduy, Nuria y Yolanda Huidobro, Roberto López, Iratxe Vidaurrazaga, Joseba Lander Alonso; Iraide Urrutia y Natalia del Rey, de Verno; Raquel Lamas, Leyre Blasco de EL CORREO; Carmen Pereg, Iñaki Peña, Carmelo Martín; Izaskun Galdeano, Junkal Sáenz y Yovana Urretxi de Diade Interiorismo; el exjugador rojiblanco, Aitor Larrazabal, Aitziber Etxebarrieta, María Acha, Pilar Zorrilla, Lino Rodríguez, Natalia Rayo, Iker Sanz, Fran López del Cerro, Iker Larrinaga, Miguel Ángel Diaz, Joseba Marcos, Ainara Serrano, Igotz Iturregi, Jasone Uriarte, Manel Retamero, Garby Zárraga, Javier Castilla, Luis López, Beatriz Roselló, Jone Castaños, Pau Sanz, Sven Friese, Olatz Trojaola, Marta Elías, Antonio Diaz, Marina Izquierdo, Ander Gutiérrez, Francisco Javier del Pozo, Rafael Navarro, Judith Maruri y Aitor Olabarri.

