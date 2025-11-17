Bilbao pone en marcha un plan de acción para proteger 228 palmeras del escarabajo picudo rojo

El Ayuntamiento de Bilbao aplicará a partir de este martes un tratamiento fitosanitario contra el picudo rojo en 228 palmeras de la ciudad. Se trata ... de un tipo de escarabajo que causa graves daños, provocando incluso la muerte de ejemplares de dos de las especies de palmera más extendidas (la canaria y la datilera). La presencia de la plaga fue detectada por primera vez en 2023 por la Diputación y poco a poco se ha ido extendiendo. Tanto es así que «en los últimos meses y semanas se ha hallado en localidades cercanas» de la villa.

Fuentes municipales aseguran que el insecto aún no ha llegado a la capital vizcaína, pero sostienen que la «proximidad e intensidad de la plaga nos obliga a actuar con responsabilidad y anticipación». «Vamos a poner los medios para evitar que esta plaga avance en la ciudad y daño nuestras palmeras, que forman parte del paisaje urbano y del valor ambiental», señala Kepa Odriozola, concejal de Obras Públicas y Servicios.

El tratamiento consta de dos fases. Por un lado, el Ayuntamiento realizará una pulverización preventiva (ducha foliar), que se aplicará en la corona y la base de las hojas de las palmeras, con el objetivo de «proteger las zonas donde el insecto deposita sus huevos». El proceso arrancará mañana y se extenderá durante las próximas tres semanas. Por otro lado, entre marzo y noviembre de 2026, el Gobierno municipal colocará trampas en «once puntos estratégicos», se realizarán tratamientos por inyección en el tronco de la palmera (endoterapia), pulverizaciones complementarias y se inspeccionará visualmente de manera periódica los ejemplares para comprobar el estado sanitario y evolución de cada palmera.

Tanto la pulverización como la endoterapia, afirman las mismas fuentes, «son técnicas sin deriva ambiental, que protegen eficazmente el ejemplar sin afectar al entorno ni a las personas usuarias de los parques». El Ayuntamiento afirma que la intervención responde a una «decisión técnica, basada en criterios de proporcionalidad, sostenibilidad y evidencia científica». «Nuestra prioridad en todo momento ha sido preservar la salud de los ejemplares sin recurrir a tratamientos innecesarios, mientras la solución permanecía bajo control. Sin embargo, la evolución de la plaga hacen recomendable actuar de manera preventiva», concluye el edil.