«El Ayuntamiento debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»

Castro Urdiales se ha despertado este miércoles con la terrible noticia de la muerte del niño que anoche se había precipitado desde 20 metros de altura en una zona de acantilados de Cotolino. Las reacciones de pesar se han dejado notar toda la mañana, en una localidad que en verano multiplica su población debido a la afluencia de visitantes que tienen allí su segunda residencia, un colectivo compuesto principalmente por vascos. Precisamente la víctima, un crío de tan solo 12 años, era natural del País Vasco.

La tristeza y la conmoción se ha mezclado también con cierta indignación por lo ocurrido; la sensación de que quizás se hubiera podido hacer algo para evitar la desgracia. Es el caso de Rafael Nieto, un autocaravanista vecino de Coruña, que estos días visita a su familia política en Castro.

«El Ayuntamiento tiene su responsabilidad a la hora de restringir y delimitar la zonas que pongan en riesgo la vida de adultos y de los jóvenes que son más inconscientes en ese sentido», ha reclamado ante los micrófonos de los periodistas desplazados a la zona donde han ocurrido el accidente. El hombre se ha acercado «para ver si estaba precintado, que creo que debería estarlo, por lo menos hoy por lo que ha pasado. No hay ni una nota informativa. Es incomprensible».

A pocos metros de las rocas desde donde se produjo la desgracia, Nieto valoraba que ·es una zona catastrófica. Como caigas no hay nada que hacer«. Las latas de bebidas y residuos que ha visto en los alrededores le hacen pensar en que »la gente viene aquí habitualmente«. »Ayer, de noche, con la lluvia .... no tiene sentido que esto sea accesible ni que no haya información visible de advertencia«, ha lamentado antes de criticar que sea una zona de paso a la que la gente se acerca a hacerse fotos. »Con la de accidntes que hay hoy en día de personas que se caen haciendo selfies debería de estar acotado«, ha insistido.