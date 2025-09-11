El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las monjas cismáticas, retratadas en el convento de Belorado el día que se celebró al vista del procedimiento de desahucio. Jordi Alemany

Aplazan a octubre el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado: «Es un respiro»

Las exclarisas se declaran «contentas y satisfechas» por este cambio de fecha, que les da «21 días más» sobre el plazo original fijado para el desalojo

Carlos Benito

Carlos Benito

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:00

La vida cotidiana de las monjas cismáticas de Belorado se ha convertido en una cuenta atrás. Este viernes 12 de septiembre era originalmente la fecha ... establecida por la juez de Briviesca para el desalojo del monasterio, pero la interposición del correspondiente recurso por parte de los letrados de las exclarisas ha llevado a un aplazamiento, según ha difundido el responsable de comunicación de las religiosas: en el calendario del convento ya estará marcado el 3 de octubre. «Supone un respiro para las hermanas. Con esta decisión, disponen de al menos 21 días más», comenta el portavoz, Francisco Canals. La Administración de Justicia ha confirmado este cambio de fecha.

