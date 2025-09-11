Aplazan a octubre el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado: «Es un respiro»

La vida cotidiana de las monjas cismáticas de Belorado se ha convertido en una cuenta atrás. Este viernes 12 de septiembre era originalmente la fecha ... establecida por la juez de Briviesca para el desalojo del monasterio, pero la interposición del correspondiente recurso por parte de los letrados de las exclarisas ha llevado a un aplazamiento, según ha difundido el responsable de comunicación de las religiosas: en el calendario del convento ya estará marcado el 3 de octubre. «Supone un respiro para las hermanas. Con esta decisión, disponen de al menos 21 días más», comenta el portavoz, Francisco Canals. La Administración de Justicia ha confirmado este cambio de fecha.

«Condeno a la parte demandada a que desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente», estableció la juez en su sentencia del 31 de julio, con la base de que el inmueble pertenece a «la legítima comunidad monástica», constituida por «las monjas mayores que no secundaron el cisma». Los abogados que representan a las exclarisas contaban con un plazo de veinte días hábiles para recurrir la decisión y, tal como se esperaba, han ejercido ese derecho. Además, han solicitado «la implicación de la Fiscalía para velar por los derechos de las monjas mayores».

«Perseguidas»

Siempre a través de su portavoz, que ejerce de intermediario entre la clausura y el mundo, las monjas se han declarado «contentas y satisfechas» con este aplazamiento y han manifestado su confianza en la justicia divina: «Saben que están perseguidas pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo –ha apuntado Canals–. Llevan toda la vida en su propio convento y encontrarán soluciones en un camino en el que aún quedan muchos acontecimientos».

En los últimos días, las monjas (que también afrontan procedimientos de desahucio por los otros dos conventos de la comunidad clarisa original, los vizcaínos de Derio y Orduña) han sido también noticia por su denuncia de un presunto intento de envenenar a los perros que crían en Asturias, tras hallar en el terreno donde están los animales varias galletas con una sustancia sospechosa. «Luego hemos comprobado que es veneno», han aclarado, además de achacar los hechos a esa supuesta campaña de presión contra ellas.