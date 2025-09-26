Aburto a los jueces: «En Bilbao queremos poder decir que al delincuente no sólo se le detiene, sino también se le condena»

Las últimas agresiones con arma blanca, un intento de homicidio en Jardines de Albia y un corte en la cara en San Francisco, ... que se suman a una semana con un homicidio en Solokoetxe y otros ataques con navajas, han empujado al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, a pedir más contundencia a los jueces. «En Bilbao queremos poder decir que (al delincuente) se le detiene, pero también se le juzga y condena», ha declarado el primer edil ante los periodistas.

Según Aburto, «la eficacia policial está siendo alta». En todos los incidentes con armas blancas registrados esta noche, gracias a la coordinación entre la Policía Municipal y la Ertzaintza, «se ha detenido a la persona y, tras ser puestos a disposición judicial, alguno ha ingresado en prisión. Ese es el camino», ha dicho.

Identificaciones

«Quien lleva una navaja, está dispuesto a usarla», cree el mandatario local, por lo que ha apelado a los cuerpos policiales a realizar «identificaciones» de sospechosos, «una labor muy importante de la Policía». A quienes critican esas actuaciones. les ha pedido que «nos dejen trabajar de la manera adecuada» para evitar las agresiones. En definitiva, ha defendido que los agentes puedan realizar una «labor preventiva».

Por último, en referencia a que el origen de los implicados en las peleas y agresiones que está habiendo es mayoritamente extranjero, el alcalde ha recalcado que «quien venga a nuestro entorno a trabajar, a formarse, a tener una vida mejor, va a tener nuestra ayuda en la medida en que podamos, pero aquellos que vengan a delinquir, les rechazamos profundamente y queremos que estén fuera».