Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia

Un joven permanece ingresado en el hospital con al menos seis heridas de arma blanca entre el cuello, el tórax y otras partes del cuerpo ... tras ser víctima de una agresión la noche de este jueves en Bilbao. El autor del apuñalamiento fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa por agentes de la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao. Se trata de un joven de 18 años de origen magrebí con múltiples antecedentes policiales.

La víctima, de origen sudamericano, y el agresor mantenían rencillas anteriores. Se encontraron este jueves por la tarde en la zona de Jardines de Albia, en pleno centro de Bilbao, y se enzarzaron en una pelea. El herido y el agresor se conocían por haber tenido algún desencuentro anterior.

El más joven extrajo una navaja que llevaba encima y le asestó al menos seis puñaladas. Tras encontrarse en la calle, el arrestado arremetió contra el contrincante a navajazos provocándole cortes en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo. Varios viandantes que presenciaron la escena retuvieron al agresor hasta que llegaron las primeras patrullas de la Policía autonómica.

Los ertzainas procedieron a la detención del sospechoso por un delito de intento de homicidio. Éste tuvo que ser trasladado también al hospital para ser atendido de algunas lesiones provocadas en la trifulca. Tras recibir las curas necesarias, fue conducido a los calabozos de la comisaría de Deusto. La víctima presentaba heridas que, en principio, no revestían gravedad.

Pelea en San Francisco

El arma utilizada fue localizada en un contenedor cercano al lugar de los hechos. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial esta misma mañana.

La pasada noche ha sido movida en la capital vizcaína. También se registró una pelea en San Francisco, que se ha saldado con otro joven detenido, en este caso por la Policía Local, tras rajar en la cara a otro con una botella.