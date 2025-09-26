El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de Jardines de Albia ajena a esta información. E .C.

Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 18 años de origen magrebí que arremetió contra la víctima, de nacionalidad sudamericana, a la que conocía de un desencuentro anterior

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:08

Un joven permanece ingresado en el hospital con al menos seis heridas de arma blanca entre el cuello, el tórax y otras partes del cuerpo ... tras ser víctima de una agresión la noche de este jueves en Bilbao. El autor del apuñalamiento fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa por agentes de la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao. Se trata de un joven de 18 años de origen magrebí con múltiples antecedentes policiales.

