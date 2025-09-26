Detenido por herir en la cabeza a otra persona de un botellazo durante una pelea de madrugada en Bilbao
Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas en la calle Vitoria-Gasteiz, cerca de la Plaza de la Cantera
L. Gil
Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:52
La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un individuo por herir a una persona de un botellazo en la cabeza durante una pelea esta ... madrugada en Bilbao. Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas en la calle Vitoria-Gasteiz, cerca de la Plaza de la Cantera. Agentes locales recibieron un aviso por una pelea entre cuatro varones en esta zona, cercana a Las Cortes.
Cuando los policías llegaron al lugar del suceso, uno de los implicados presentaba, según confirman desde el Ayuntamiento, una herida en la sien causada por una botella. El autor de los hechos es detenido y acusado de un delito de lesiones. La persona herida tuvo que ser atendida por sanitarios y posteriormente trasladada al hospital de Cruces.
