Policías municipales detienen al autor del botellazo. Luis Calabor

Detenido por herir en la cabeza a otra persona de un botellazo durante una pelea de madrugada en Bilbao

Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas en la calle Vitoria-Gasteiz, cerca de la Plaza de la Cantera

L. Gil

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:52

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un individuo por herir a una persona de un botellazo en la cabeza durante una pelea esta ... madrugada en Bilbao. Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas en la calle Vitoria-Gasteiz, cerca de la Plaza de la Cantera. Agentes locales recibieron un aviso por una pelea entre cuatro varones en esta zona, cercana a Las Cortes.

